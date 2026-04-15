De olho no rival: pontos fortes e fracos da Universidad Católica, adversária do Cruzeiro
As equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira
O Cruzeiro enfrentará na noite desta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), a Universidad Católica, pela segunda rodada da Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge chega embalada depois de vencer duas partidas seguidas e tenta somar mais três pontos na competição internacional.
Do outro lado, os chilenos vivem um momento de altos e baixos. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três e perdeu dois, sendo uma das derrotas justamente pela Libertadores, contra o Boca Juniors. Além disso, nas copas nacionais, o desempenho também não foi tão satisfatório.
A Universidad Católica está em segundo lugar no seu grupo na Copa da Liga Chilena, com seis pontos em três partidas. Em janeiro, o clube perdeu a Supercopa do Chile para o Coquimbo Unido, nos pênaltis.
Pontos fortes da Universidad Católica
Um dos pontos de mais destaque da equipe chilena sob o comando de Daniel Garnero tem sido a resiliência, encontrando soluções dentro das partidas.
– Os pontos fortes da Universidad Católica residem em seu jogo coeso. A equipe enfrentou partidas difíceis e encontrou soluções em jogadores como Justo Giani e Matías Palavecino, que atualmente vive excelente fase. Claro, o time também conta com um atacante como Zampedri, que tem sido fundamental para tirá-los de situações complicadas no campeonato nacional – analisou o jornalista chileno José Tomas em conversa com o Lance!.
Além de Gary Medel, jogador formado nas categorias de base do clube e que passou por gigantes como Boca Juniors e Inter de Milão, o jornalista destaca outro nome da Universidad Católica
– Outro nome importante é Fernando Zampedri, argentino naturalizado chileno, maior artilheiro da história do clube e atual capitão, conhecido por sua alta eficiência na área – analisa.
Fraqueza do rival do Cruzeiro
Apesar da resiliência, Los Cruzados têm encontrado muita dificuldade no setor defensivo. A equipe tem a terceira pior defesa do Campeonato Chileno, com 14 gols sofridos.
– Seu maior ponto fraco é a defesa. O técnico Garnero ainda não conseguiu estabelecer uma unidade coesa que dê segurança ao time. No ano passado, ele almejou isso, alcançou o objetivo e formou a base da equipe que começou a somar os pontos necessários para se classificar para a Copa Libertadores. Este ano tem sido mais difícil. Ele não escolheu os reforços certos e está pagando o preço – ressalta Jose Tomás.
Cruzeiro x Univ. Católica
