menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

De olho no rival: pontos fortes e fracos da Universidad Católica, adversária do Cruzeiro

As equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 15/04/2026
05:30
Elenco dos Cruzados (Foto: Divulgação Universidad Católica)
Elenco dos Cruzados (Foto: Divulgação Universidad Católica)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro enfrentará na noite desta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), a Universidad Católica, pela segunda rodada da Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge chega embalada depois de vencer duas partidas seguidas e tenta somar mais três pontos na competição internacional.

Do outro lado, os chilenos vivem um momento de altos e baixos. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três e perdeu dois, sendo uma das derrotas justamente pela Libertadores, contra o Boca Juniors. Além disso, nas copas nacionais, o desempenho também não foi tão satisfatório.

A Universidad Católica está em segundo lugar no seu grupo na Copa da Liga Chilena, com seis pontos em três partidas. Em janeiro, o clube perdeu a Supercopa do Chile para o Coquimbo Unido, nos pênaltis.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Pontos fortes da Universidad Católica

Um dos pontos de mais destaque da equipe chilena sob o comando de Daniel Garnero tem sido a resiliência, encontrando soluções dentro das partidas.

– Os pontos fortes da Universidad Católica residem em seu jogo coeso. A equipe enfrentou partidas difíceis e encontrou soluções em jogadores como Justo Giani e Matías Palavecino, que atualmente vive excelente fase. Claro, o time também conta com um atacante como Zampedri, que tem sido fundamental para tirá-los de situações complicadas no campeonato nacional – analisou o jornalista chileno José Tomas em conversa com o Lance!.

Jogadores da Católica (Foto: Divulgação Universidad Católica)

Além de Gary Medel, jogador formado nas categorias de base do clube e que passou por gigantes como Boca Juniors e Inter de Milão, o jornalista destaca outro nome da Universidad Católica

– Outro nome importante é Fernando Zampedri, argentino naturalizado chileno, maior artilheiro da história do clube e atual capitão, conhecido por sua alta eficiência na área – analisa.

Fraqueza do rival do Cruzeiro

Apesar da resiliência, Los Cruzados têm encontrado muita dificuldade no setor defensivo. A equipe tem a terceira pior defesa do Campeonato Chileno, com 14 gols sofridos.

– Seu maior ponto fraco é a defesa. O técnico Garnero ainda não conseguiu estabelecer uma unidade coesa que dê segurança ao time. No ano passado, ele almejou isso, alcançou o objetivo e formou a base da equipe que começou a somar os pontos necessários para se classificar para a Copa Libertadores. Este ano tem sido mais difícil. Ele não escolheu os reforços certos e está pagando o preço – ressalta Jose Tomás.

Cruzeiro x Univ. Católica
circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias