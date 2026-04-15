Lucas Romero titular? Confira escalação do Cruzeiro contra a Universidad Católica

O Cruzeiro enfrenta, na noite desta quarta-feira (15), a Universidad Católica, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o duelo, o técnico Artur Jorge poderá contar com o retorno de Lucas Romero, que vinha sendo desfalque por conta de um desconforto muscular.

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Nos últimos dois dias, o volante argentino participou das atividades com o restante do elenco de forma integral. Entretanto, Kaio Jorge segue como baixa. O atacante se recuperou de uma publagia, mas teve uma inflamação em um nervo do abdômen.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a ausência, Neyser deve ganhar mais uma oportunidade como titular. O camisa 22 marcou um dos dois gols da vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino.

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Sendo assim, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira com a seguinte escalação: Matheus Cunha; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Neyser e Wanderson

Cruzeiro x Universidad Católica

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores.

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O Cruzeiro chega empolgado depois de duas vitórias seguidas, mas tem uma grande preocupação. Com um problema no púbis, Kaio Jorge foi desfalque no jogo contra o Red Bull Bragantino e pode voltar a ser baixa no time de Artur Jorge.

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Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não terá Agustín Farias, lesionado. No último fim de semana, a Universidad Católica venceu por 4 a 3 o Audax Italiano, fora de casa, pelo Campeonato Chileno, competição na qual está em terceiro lugar.

– Nossa ideia é propor o jogo e buscar abrir o marcador para poder jogar com mais tranquilidade, com um posicionamento melhor – projetou o técnico sobre o duelo pela Libertadores.

Cruzeiro x Univ. Católica

⚽ Aposte em ambas NÃO marcam @1.61 em boa linha para o confronto