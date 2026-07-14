Wilton ganha força para apitar a final da Copa e pode bater recorde histórico Brasileiro pode se tornar o terceiro árbitro do país a comandar uma decisão de Mundial

Segundo o portal UOL, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio se tornou o principal nome para apitar a final da Copa do Mundo de 2026. Devido à escolha da Fifa por escalar o norte-americano Ismail Elfath para apitar a semifinal entre Argentina e Inglaterra, o árbitro Wilton despontou entre os três juízes favoritos a atuar na decisão, junto com o polonês Szymon Marciniak e o Slavko Vincic, da Eslovênia.

Caso seja escolhido, Wilton Pereira Sampaio será o terceiro brasileiro na história a apitar uma final de Copa do Mundo, feito já protagonizado por Arnaldo Cezar Coelho, em 1982, e por Romualdo Arppi Filho, em 1986. A definição da comissão de arbitragem deve acontecer na próxima sexta-feira, dois dias antes da grande decisão. O jogo acontecerá no estádio MetLife, em Nova Jersey.

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Para além de Wilton, Szymon e Slavko, a Fifa optou por manter outros oito árbitros nos Estados Unidos para a reta final do torneio, com exceção dos dois juízes escalados para as semifinais.

O principal risco que pode jogar contra Wilton é a presença da Argentina na final. Isso devido à rivalidade sul-americana com o Brasil, o que pode corroborar para a Fifa optar por não escalar um árbitro sul-americano para a partida. Com isso, para que Wilton tenha mais chances de estar presente no estádio de Nova Jersey, precisará contar com a classificação da Inglaterra sobre a Argentina. Essa restrição, porém, não se aplica a um árbitro europeu.

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O portal OUL ainda afirma que Wilton, em caso de classificação da Argentina, deve ser escalado para o confronto válido pela disputa de terceiro lugar, que acontecerá no sábado (14), às 18h (de Brasília), em Miami.

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Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: HeulerxAndrey/DiaEsportivo)

Possível recorde de mais jogos em Copas

A presença de Wilton na final ou mesmo na disputa de terceiro lugar já o fará o árbitro brasileiro com mais jogos apitados em Copas do Mundo, com oito partidas apitadas. Neste momento, em seu segundo Mundial, Wilton está empatado com Carlos Eugenio Simon, (que apitou três Copas) com sete jogos.

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Até o momento, Wilton Pereira Sampaio esteve à frente de três partidas na Copa: o jogo de abertura, entre África do Sul e México, o embate entre Noruega e Senegal pela fase de grupos e o confronto das oitavas de final entre Holanda e Marrocos. Caso seja o escolhido para a final, Wilton se tornará o terceiro árbitro na história das Copas do Mundo a comandar tanto o primeiro quanto o último jogo de uma mesma edição do torneio.

Confira os sete jogos apitados por Wilton Pereira Sampaio em Copas do Mundo:

Copa do Mundo de 2022

Senegal 0 x 2 Holanda - fase de grupos Polônia 2 x 0 Arábia Saudita - fase de grupos Holanda 3 x 1 Estados Unidos - oitavas de final Inglaterra 1 x 2 França - quartas de final

Copa do Mundo de 2026

México 2 x 0 África do Sul - fase de grupos Noruega 3 x 2 Senegal - fase de grupos Holanda 1 (3) x (4) 1 Marrocos - 16 avos de final

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