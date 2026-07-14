logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Wilton ganha força para apitar a final da Copa e pode bater recorde histórico

Brasileiro pode se tornar o terceiro árbitro do país a comandar uma decisão de Mundial

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:02
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Wilton Pereira Sampaio dá cartão vermelho para o jogador da África do Sul no jogo contra o México, partida de abertura da Copa do Mundo 2026
Wilton Pereira Sampaio dá cartão vermelho para o jogador da África do Sul no jogo contra o México, partida de abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Segundo o portal UOL, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio se tornou o principal nome para apitar a final da Copa do Mundo de 2026. Devido à escolha da Fifa por escalar o norte-americano Ismail Elfath para apitar a semifinal entre Argentina e Inglaterra, o árbitro Wilton despontou entre os três juízes favoritos a atuar na decisão, junto com o polonês Szymon Marciniak e o Slavko Vincic, da Eslovênia.

  • Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos na Copa do Mundo

    Europeus reagem à atuação de Wilton Pereira na Copa do Mundo: ‘100%’

    Fora de Campo
    Há 2 semanas
  • Wilton Pereira Sampaio apitando na Copa do Mundo

    Atuação de Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos repercute: ‘Nunca’

    Fora de Campo
    Há 2 semanas

    • Caso seja escolhido, Wilton Pereira Sampaio será o terceiro brasileiro na história a apitar uma final de Copa do Mundo, feito já protagonizado por Arnaldo Cezar Coelho, em 1982, e por Romualdo Arppi Filho, em 1986. A definição da comissão de arbitragem deve acontecer na próxima sexta-feira, dois dias antes da grande decisão. O jogo acontecerá no estádio MetLife, em Nova Jersey.

    continua após a publicidade

    ➡️França encara reta final mais difícil do que na Copa do Mundo de 2018

    Para além de Wilton, Szymon e Slavko, a Fifa optou por manter outros oito árbitros nos Estados Unidos para a reta final do torneio, com exceção dos dois juízes escalados para as semifinais. 

    O principal risco que pode jogar contra Wilton é a presença da Argentina na final. Isso devido à rivalidade sul-americana com o Brasil, o que pode corroborar para a Fifa optar por não escalar um árbitro sul-americano para a partida. Com isso, para que Wilton tenha mais chances de estar presente no estádio de Nova Jersey, precisará contar com a classificação da Inglaterra sobre a Argentina. Essa restrição, porém, não se aplica a um árbitro europeu. 

    continua após a publicidade
  • Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    ESPN reforça cobertura in loco para as semifinais e a decisão na Copa

    Fora de Campo
    Há 57 minutos
  • Roy Keane

    Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antiga

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • O portal OUL ainda afirma que Wilton, em caso de classificação da Argentina, deve ser escalado para o confronto válido pela disputa de terceiro lugar, que acontecerá no sábado (14), às 18h (de Brasília), em Miami.

    ➡️Espanha segue caminho visando superar campanha mágica de 2010 na Copa

    Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos na Copa do Mundo
    Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: HeulerxAndrey/DiaEsportivo)

    Possível recorde de mais jogos em Copas

    A presença de Wilton na final ou mesmo na disputa de terceiro lugar já o fará o árbitro brasileiro com mais jogos apitados em Copas do Mundo, com oito partidas apitadas. Neste momento, em seu segundo Mundial, Wilton está empatado com Carlos Eugenio Simon, (que apitou três Copas) com sete jogos. 

    continua após a publicidade

    Até o momento, Wilton Pereira Sampaio esteve à frente de três partidas na Copa: o jogo de abertura, entre África do Sul e México, o embate entre Noruega e Senegal pela fase de grupos e o confronto das oitavas de final entre Holanda e Marrocos. Caso seja o escolhido para a final, Wilton se tornará o terceiro árbitro na história das Copas do Mundo a comandar tanto o primeiro quanto o último jogo de uma mesma edição do torneio.

    Confira os sete jogos apitados por Wilton Pereira Sampaio em Copas do Mundo:

    Copa do Mundo de 2022

    1. Senegal 0 x 2 Holanda - fase de grupos 
    2. Polônia 2 x 0 Arábia Saudita - fase de grupos 
    3. Holanda 3 x 1 Estados Unidos - oitavas de final
    4. Inglaterra 1 x 2 França - quartas de final 

    Copa do Mundo de 2026 

    1. México 2 x 0 África do Sul - fase de grupos 
    2. Noruega 3 x 2 Senegal - fase de grupos 
    3. Holanda 1 (3) x (4) 1 Marrocos - 16 avos de final 

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Michael Olise e Pau Cubarsí

    Copa do Mundo 2026

    De Paris 2024 a Dallas 2026: semifinal da Copa reúne 11 remanescentes da última decisão olímpica

    Há 2 horas
    Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha.

    Copa do Mundo 2026

    Leitores do Lance! escolhem Espanha x Inglaterra como final ideal da Copa

    Há 2 horas
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Futebol Internacional

    Makelélé, ídolo da França, compara Mbappé a Ronaldo: 'O mais próximo que temos'

    Há 2 horas
    Lionel Messi, Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal. Os quatro representantes das seleções semifinalistas na zona do ataque.

    Copa do Mundo 2026

    Leitores do Lance! elegem França x Espanha como semifinal mais equilibrada

    Há 3 horas
    Unai Simón durante aquecimento para a partida Espanha x França na Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    "Prefiro um 4 a 0": Unai Simón não quer pênaltis em Espanha x França

    Há 3 horas
    Copa do Mundo reúne vencedores de prêmio individual nas semifinais (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Semifinal da Copa reúne três vencedores da Bola de Ouro em marco histórico

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Gianni Infantino tem novo problema para lidar às vésperas da Copa do Mundo

    Colunistas e jornalistas do Lance! opinam sobre Copa do Mundo com 64 seleções

    França e Espanha se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

    França x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo

    Lendas da Inglaterra provocam a Argentina antes de semifinal: 'Somos melhores'

    Mbappé e Yamal em ação na Copa do Mundo

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (14/07)?

    Keyne, irmão de Yamal

    Conheça Keyne, irmão de Yamal que tem chamado atenção na Copa

    Fala de Gianni Infantino repercute fortemente após triunfo de Argentina sobre Cabo Verde (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

    Você aprova uma Copa do Mundo com 64 seleções? Vote na enquete do Lance!

    Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)

    Cazé

    CazéTV é da Globo? Web recupera fala de Casimiro sobre semifinal da Copa

    Craque francês somou oito gols até então

    Inteligência Artificial crava resultado ousado entre França e Espanha