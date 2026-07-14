100 jogos de Kaio Jorge: relembre momentos marcantes do atacante do Cruzeiro
O atacante atingiu a marca no último domingo
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No último domingo (12), o atacante Kaio Jorge completou 100 partidas com a camisa do Cruzeiro. Desde sua chegada, o atacante soma 46 gols, 14 assistências e participação direta em 60 gols, consolidando-se como um dos principais nomes da equipe nos últimos anos.
Desde que chegou à Toca da Raposa II, Kaio Jorge tornou-se o maior artilheiro do Cabuloso no Novo Mineirão, com 31 gols, além de ter sido o goleador do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2025. Também encerrou um jejum de 55 anos ao se tornar o artilheiro do Brasileirão pelo clube, feito que não ocorria desde Tostão, em 1970.
Relembre momentos marcantes de Kaio Jorge no Cruzeiro
Em 100 partidas pela Raposa, o atacante participou de 49 vitórias, 28 empates e 22 derrotas. Em apenas quatro confrontos em que marcou, sua equipe foi derrotada, o que evidencia a importância do camisa 19 no elenco.
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Primeiro gol pelo Cruzeiro (Cruzeiro 3 x 1 Atlético-GO - 2024)
Kaio Jorge precisou de 11 partidas para marcar seu primeiro gol com a camisa celeste. Antes de balançar as redes pela primeira vez, o então camisa 9 deu assistência para Matheus Henrique. Aos dez minutos da segunda etapa, o centroavante recebeu ótima bola enfiada de Matheus Pereira e tocou com o pé direito entre as pernas do goleiro Ronaldo.
Hat-trick no Mineirão (Cruzeiro 4 x 1 Grêmio - 2025)
No ano seguinte, o atacante conseguiu seu primeiro hat-trick em goleada da Raposa no Mineirão. Aos 25 minutos, mais uma vez o centroavante recebeu bom passe do camisa 10 e tocou por cima do goleiro Thiago Volpi. Na segunda etapa, fez o terceiro gol celeste de cabeça, após nova assistência de Matheus Pereira. Quando o Grêmio diminuiu, Kaio Jorge respondeu, passando nas costas da defesa e chutando cruzado no canto esquerdo para fechar a conta.
Vitória contra o Flamengo no Mineirão (Cruzeiro 2 x 1 Flamengo - 2025)
Talvez a partida que deu mais projeção nacional a um Cruzeiro que evoluiu no Campeonato Brasileiro em 2025, o gol contra o Rubro-Negro foi importante para o atacante. Ainda no primeiro tempo, o camisa 19 avançou em meio a três marcadores, cortou para a direita e, de fora da área, chutou cruzado no canto esquerdo de Rossi.
Primeiro gol em clássico (Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro - 2025)
Com 24 gols marcados pelo Cruzeiro, Kaio Jorge precisou de 63 partidas para balançar a rede contra o maior rival da Raposa, mas o gol veio em grande estilo. No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 19 anotou o segundo tento da vitória da equipe celeste na Arena MRV.
Gol no título do Campeonato Mineiro (Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG - 2026)
Atualmente, o Atlético-MG é a equipe que o atacante mais enfrentou na carreira, com 12 partidas. Além disso, é a segunda maior vítima dele, com o centroavante tendo marcado seis gols. O penúltimo deles foi especial. Na decisão do Campeonato Mineiro, anotou o único gol da vitória que deu ao Cruzeiro o título que não conquistava há seis anos.
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