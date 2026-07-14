Aposta do Setorista: Kauã Pascini, do Atlético, é promessa para futuro da Seleção Brasileira
Lateral-esquerdo de 18 anos é uma das joias criadas na base do Galo
A eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo reacendeu o debate sobre a necessidade de renovação da equipe e abrir espaço para que jovens talentos despontem como opções para o futuro da Amarelinha. Nesse cenário, Kauã Pascini, lateral-esquerdo do Atlético e uma das principais promessas das categorias de base do clube, aparece como um nome para ficar de olho. Além do potencial e da qualidade demonstrados, o jogador pode se beneficiar da escassez de atletas de alto nível na posição no futebol brasileiro.
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Com apenas 18 anos, Pascini passou a integrar o elenco profissional no início da temporada de 2026. Após se destacar nas categorias de base, o lateral foi promovido para a equipe que iniciou o Campeonato Mineiro, formada majoritariamente por jovens revelados pelo clube. As boas atuações chamaram a atenção da comissão técnica, e o jogador foi incorporado em definitivo ao elenco principal, tornando-se o reserva imediato de Renan Lodi.
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Destaque nas categorias de base do Atlético
Antes de chegar ao Atlético, Kauã Pascini teve uma breve passagem pelas categorias de base do Flamengo. Em 2022, o chegou no clube mineiro e rapidamente passou a chamar atenção pelo desempenho, tornando-se uma das principais promessas da base alvinegra.
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A evolução foi rápida. Em apenas dois anos no clube, Pascini assinou, aos 16 anos, seu primeiro contrato profissional com o Atlético. Ainda em 2024, o jogador recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-16, participando do período de preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria.
Na temporada seguinte, o lateral foi um dos destaques da campanha histórica do Atlético, campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17. As boas atuações aceleraram sua promoção ao elenco principal no início de 2026. Como reconhecimento pelo desempenho e pelo potencial, o clube renovou seu contrato em janeiro, estendendo o vínculo até o fim de 2030.
Originalmente ponta, Pascini manteve características ofensivas mesmo após a mudança para a lateral esquerda. O jogador se destaca pelo apoio constante ao ataque, velocidade, profundidade e qualidade nos cruzamentos. Além disso, demonstra segurança defensiva, boa saída de bola e capacidade para participar da construção das jogadas.
Afirmação no profissional e aposta para o futuro
Desde que foi integrado ao elenco principal, Kauã Pascini já disputou 10 partidas pelo Atlético e marcou um gol. O primeiro dele pela equipe profissional foi decisivo para a temporada alvinegra.
Na partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Ceará, o Atlético perdia por 2 a 0 e estava sendo eliminado após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida. Acionado na reta final do confronto, Pascini marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Galo garantiu a classificação às oitavas de final.
Reserva imediato de Renan Lodi na lateral esquerda, o jovem deve ganhar mais oportunidades no segundo semestre. Com um calendário repleto de competições e uma sequência intensa de partidas, a tendência é que Eduardo Domínguez faça mais a utilização do prata da casa.
Além da crescente afirmação no Atlético, Pascini também desponta como um nome promissor para a Seleção Brasileira. A escassez de laterais-esquerdos de alto nível no futebol brasileiro e a projeção apresentada pelo jogador fazem dele um atleta a ser observado para os próximos ciclos da equipe nacional.
Questionado sobre a possibilidade de defender o Brasil em uma Copa do Mundo durante o último treino aberto do Atlético, na sexta-feira (10) o lateral não escondeu a ambição.
— O sonho de todo moleque é jogar uma Copa do Mundo. Se Deus quiser, vou trabalhar para isso. Ter oportunidade agora de jogar na sub-20 vai ser uma experiência boa para mim, disputar um Sul-Americano, que ainda não joguei. Acho que em 2030 eu sonho, sim, em jogar a Copa do Mundo — disse o jovem
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