logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

São Paulo e Botafogo negociam troca entre Ferraresi e Newton

Conversas intensificaram nos últimos dias

PorIzabella GiannolaLeonardo Bessa
São Paulo (SP)
24/06/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google
Newton é um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Newton, do Botafogo, está na mira para o meio-campo do São Paulo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

São Paulo e Botafogo voltaram a intensificar as conversas por uma troca envolvendo Nahuel Ferraresi e Newton. Neste momento, as discussões giram em torno de alguns detalhes relacionados à divisão de direitos econômicos, mas nada considerado um entrave complexo. A expectativa é que a situação possa avançar nos próximos dias.

continua após a publicidade
  • Lance!

    São Paulo aguarda acerto por Victor Sá, mas ainda olha para zagueiro

    São Paulo
    Há 3 horas
  • Lance!

    Arboleda revela depressão e motivo de sumiço no São Paulo: ‘Não queria mais jogar futebol’

    São Paulo
    Há 13 horas

    • O fato de Ferraresi pertencer ao São Paulo e estar emprestado ao Botafogo desde o início da temporada facilita o diálogo entre os clubes. Internamente, a possível negociação é vista como parte do processo de reformulação do elenco conduzido por Dorival Júnior para a sequência do ano.

    Newton chegaria ao Tricolor para reforçar um setor considerado carente no elenco. O meio-campista atua principalmente como volante, com características mais defensivas e funções semelhantes às desempenhadas por Alisson, sendo uma opção para fortalecer o sistema de marcação da equipe.

    continua após a publicidade

    Além da busca por um volante, o São Paulo também procura um zagueiro. Após a negociação por Domingos Duarte não ter caminhado, a intenção é que o assunto desenrole com o passar da semana.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ferraresi comemora seu gol no jogo do Botafogo contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Ferraresi comemorando seu gol no jogo do Botafogo contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

    Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube. No momento, apenas Victor Sá foi acertado. O anúncio do jogador deve acontecer nos próximos dias.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Léo Duarte anunciado no Atlético (reprodução Atlético)
    Atlético MineiroAtlético-MG oficializa primeiro reforço para a sequência da temporadaHá 1 hora
    São PauloSão Paulo aguarda acerto por Victor Sá, mas ainda olha para zagueiroHá 3 horas
    Atacante Lucas Emanuel é um dos destaques do Botafogo na base
    BotafogoBotafogo integra joias do sub-17 ao elenco principal na intertemporadaHá 3 horas
    Pedrinho ouve pergunta de jornalista durante coletiva do Vasco
    VascoVasco busca definir treinador e reforços, mas afastamento de Pedrinho atrapalhaHá 4 horas
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante treino
    PalmeirasPalmeiras terá apenas uma ausência na reapresentação após a pausa para a CopaHá 4 horas
    Michele Kang tem travado batalha com John Textor nos bastidores (Foto: Divulgação/Lyon)
    BotafogoVenda do Lyon para Michele Kang interessa ao Botafogo; entendaHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro aposta em amistosos para ganhar ritmo de jogo na intertemporada
    Julio Manso, supervisor, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
    Corinthians tem baixa na comissão técnica e vai ao mercado por reposição
    Thiago Silva Fluminense Vasco
    Fluminense ataca principais carências e faz mercado cirúrgico na pausa da Copa
    Diretoria e comissão técnica do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Com apenas um reforço, Atlético segue cauteloso e observa oportunidades no mercado
    Arboleda revela depressão e motivo de sumiço no São Paulo: 'Não queria mais jogar futebol'
    Pedrinho durante coletiva realizada na sede do Vasco, em São Januário
    Após ser afastado da Vasco SAF, Pedrinho exonera quatro membros da diretoria associativa
    Thiago Silva pelo Fluminense e Hulk pelo Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Hulk revela conversa com Thiago Silva e bastidores do retorno ao Fluminense
    Samantha Longo, nova administradora da SAF do Vasco, fala usando blusa azul com flores brancas
    Quem é Samantha Longo, interventora que assume a SAF do Vasco
    Franclim Carvalho com o elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo aguarda desfechos nos bastidores para se movimentar na janela de transferências
    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    Justiça afasta Pedrinho da SAF do Vasco a pedido da 777
    Otávio (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Clube da Premier League prepara proposta pelo goleiro Otávio, do Cruzeiro
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro inicia intertemporada com perfil assertivo no mercado
    Hulk na apresentação oficial ao Fluminense no Maracanã
    Fluminense confirma amistosos no Maracanã; Hulk estreia e Thiago Silva é dúvida