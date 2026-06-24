São Paulo e Botafogo negociam troca entre Ferraresi e Newton Conversas intensificaram nos últimos dias

São Paulo e Botafogo voltaram a intensificar as conversas por uma troca envolvendo Nahuel Ferraresi e Newton. Neste momento, as discussões giram em torno de alguns detalhes relacionados à divisão de direitos econômicos, mas nada considerado um entrave complexo. A expectativa é que a situação possa avançar nos próximos dias.

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O fato de Ferraresi pertencer ao São Paulo e estar emprestado ao Botafogo desde o início da temporada facilita o diálogo entre os clubes. Internamente, a possível negociação é vista como parte do processo de reformulação do elenco conduzido por Dorival Júnior para a sequência do ano.

Já Newton chegaria ao Tricolor para reforçar um setor considerado carente no elenco. O meio-campista atua principalmente como volante, com características mais defensivas e funções semelhantes às desempenhadas por Alisson, sendo uma opção para fortalecer o sistema de marcação da equipe.

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Além da busca por um volante, o São Paulo também procura um zagueiro. Após a negociação por Domingos Duarte não ter caminhado, a intenção é que o assunto desenrole com o passar da semana.

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Ferraresi comemorando seu gol no jogo do Botafogo contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube. No momento, apenas Victor Sá foi acertado. O anúncio do jogador deve acontecer nos próximos dias.