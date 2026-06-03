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O Campeonato Brasileiro está parado à espera da passagem da Copa do Mundo, o evento esportivo mais importante do planeta neste ano.

Os clubes voltam a campo apenas daqui a 50 dias, em uma pausa significativa para respirar, descansar de um primeiro semestre insano, juntar os cacos e retornar com energia para a parte final da temporada.

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Para alguns times, a paralisação soou como o gongo que evita o nocaute em uma luta de boxe. É o caso do São Paulo. Sem vencer pelo Brasileirão há cinco jogos, em queda na tabela e com o elenco em frangalhos, tudo o que o torcedor são-paulino desejava era um tempo longe do futebol.

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Jogadores de São Paulo e Botafogo durante partida válida pelo Brasileirão no Morumbis (Foto: Alex Silva/Folhapress)

Se fosse possível, aceitaria não entrar mais em campo e retornar apenas em 2027, quando os bastidores políticos estariam mais tranquilos após a eleição. A pausa até o próximo ano evitaria novos jogos que têm se transformado em uma verdadeira máquina de frustrações.

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Mas o que se percebe é que não apenas no São Paulo, mas em diversos outros clubes, a pausa da Copa do Mundo virou uma tábua de salvação e a esperança de que, quando a bola voltar a rolar nos gramados brasileiros, tudo estará melhor.

Dorival Júnior falou sobre isso. Fernando Diniz, o mesmo. Renato Gaúcho, idem. Cuca também. Todos acreditam que suas equipes estarão mais fortes após a pausa — até o Flamengo.

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Leonardo Jardim afirmou que espera reforços na janela de transferências que será aberta. Se o Flamengo precisa de reforços, o que dizer do restante?

Mas a certeza de que tudo vai melhorar na próxima esquina parece muito mais um desejo do que uma convicção. O São Paulo precisa se reforçar, mas não tem recursos financeiros. O cenário mais provável é perder jogadores sem conseguir reposições à altura.

O Corinthians, por sua vez, convive com a ameaça de um transfer ban e também não sabe se terá condições de contratar.

O Botafogo é uma incógnita diante das incertezas envolvendo a SAF que controla o clube. No Vasco, o presidente Pedrinho afirmou que irá ao mercado. Mas com que dinheiro?

E o Santos? O pós-Copa do Mundo será com Neymar ou sem Neymar?

As dúvidas são muito maiores do que qualquer esperança. E há um detalhe: se todos os que garantem que seus times estarão melhores em meados de julho tiverem razão, o Brasileirão pode até mudar de nome e passar a se chamar Premier League.

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