Mbappé assume artilharia da Copa; saiba quantos gols o craque tem na competição Jogador diminuiu o placar contra a Inglaterra na Copa

Kylian Mbappé passou Messi e se tornou o artilheiro isolado da Copa do Mundo na partida contra a Inglaterra. No segundo tempo da disputa pelo terceiro lugar, o camisa 10 balançou as redes duas vezes e diminuiu o placar, chegando à dez gols na edição de 2026. Com este tento, o atacante assume a artilharia isolada do torneio e se isola na corrida pela Chuteira de Ouro. Os franceses vão perdendo por 4 a 3 no Hard Rock Stadium.

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Recorde histórico e a corrida pela Chuteira de Ouro

Mbappé comemora gol pela França contra Inglaterra na Copa. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Com o gol anotado, Mbappé atingiu a marca de 22 gols em Copas, passando Lionel Messi no topo da artilharia da história de todas as edições e se tornando o maior artilheiro da competição. O desempenho do craque do Real Madrid nesta edição impressiona: ele iniciou a partida empatado com Messi, ambos com oito gols, mas agora lidera a artilharia de 2026 de forma isolada. Atrás da dupla, aparecem Erling Haaland, com sete gols, e o inglês Harry Kane, com seis.

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Após marcar quatro gols na Rússia em 2018 e oito no Catar em 2022, o atacante agora soma nove tentos em solo norte-americano. Apesar de ter passado em branco na semifinal contra a Espanha, o capitão francês volta a marcar na disputa pelo 3º lugar, e já acumula 17 gols apenas nas últimas duas edições da Copa.

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Veja os gols marcados por Mbappé em Copa do Mundo

Edição da Copa Gols Marcados Desempenho da França Rússia 2018 4 gols Campeã Catar 2022 8 gols Vice-campeã (Artilheiro) América do Norte 2026 10 gols Em andamento

Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:

1 . Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa) 2 . Kylian Mbappé: 21 gols (9 nesta Copa) 3 . Miroslav Klose: 16 gols 4 . Ronaldo Fenômeno: 15 gols 5 . Gerd Müller: 14 gols

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