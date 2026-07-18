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Mbappé assume artilharia da Copa; saiba quantos gols o craque tem na competição

Jogador diminuiu o placar contra a Inglaterra na Copa

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 19:27
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Mbappé comemorando gol
Mbappé marcou contra a Inglaterra na Copa e passou Messi na artilharia. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Kylian Mbappé passou Messi e se tornou o artilheiro isolado da Copa do Mundo na partida contra a Inglaterra. No segundo tempo da disputa pelo terceiro lugar, o camisa 10 balançou as redes duas vezes e diminuiu o placar, chegando à dez gols na edição de 2026. Com este tento, o atacante assume a artilharia isolada do torneio e se isola na corrida pela Chuteira de Ouro. Os franceses vão perdendo por 4 a 3 no Hard Rock Stadium.

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    Recorde histórico e a corrida pela Chuteira de Ouro

    https://www.lance.com.br/temporeal/partida/copa-do-mundo-2026-18-07-2026-francaxinglaterra
    Mbappé comemora gol pela França contra Inglaterra na Copa. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    Com o gol anotado, Mbappé atingiu a marca de 22 gols em Copas, passando Lionel Messi no topo da artilharia da história de todas as edições e se tornando o maior artilheiro da competição. O desempenho do craque do Real Madrid nesta edição impressiona: ele iniciou a partida empatado com Messi, ambos com oito gols, mas agora lidera a artilharia de 2026 de forma isolada. Atrás da dupla, aparecem Erling Haaland, com sete gols, e o inglês Harry Kane, com seis.

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  • O atacante francês número 11, Michael Olise, controla a bola durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington

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    • Após marcar quatro gols na Rússia em 2018 e oito no Catar em 2022, o atacante agora soma nove tentos em solo norte-americano. Apesar de ter passado em branco na semifinal contra a Espanha, o capitão francês volta a marcar na disputa pelo 3º lugar, e já acumula 17 gols apenas nas últimas duas edições da Copa.

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    Veja os gols marcados por Mbappé em Copa do Mundo

    Edição da CopaGols MarcadosDesempenho da França

    Rússia 2018

    4 gols

    Campeã

    Catar 2022

    8 gols

    Vice-campeã (Artilheiro)

    América do Norte 2026

    10 gols

    Em andamento

    Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:

      1.
    1. Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa)
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé: 21 gols (9 nesta Copa)
      3. 3.
    3. Miroslav Klose: 16 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo Fenômeno: 15 gols
      5. 5.
    5. Gerd Müller: 14 gols

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