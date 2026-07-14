São Paulo queria manter Alan Franco, mas zagueiro pediu para sair; veja os bastidores Jogador abriu mão dos atrasados para fechar com time do México

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Nesta segunda-feira (13), Alan Franco se despediu do São Paulo e agora terá o Tigres, do México, como destino. Porém, o Lance! apurou que a saída do zagueiro não estava nos planos.

Segundo informado à reportagem, Dorival Júnior e sua comissão técnica contavam com a presença de Alan Franco na equipe, afastando hipóteses sobre um possível descontentamento quanto a falta de espaço ou algo do gênero.

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Durante as negociações, Alan Franco chegou a ameaçar acionar o São Paulo na Fifa por conta de valores em atraso. Nos bastidores, porém, o movimento foi interpretado como uma forma de pressionar o clube a liberar sua saída. Tanto que, para concluir a transferência ao futebol mexicano, Alan Franco abriu mão dos pagamentos pendentes, reforçando que sua prioridade era deixar o Tricolor, e não receber os valores devidos.

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Entenda detalhes e valores da saída de Alan Franco

Alan Franco está de saída do São Paulo. O zagueiro argentino foi contratado pelo Tigres, do México, por empréstimo de uma temporada, e reforçará o clube na disputa do Torneio Apertura 2026. A informação foi apurada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.

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O defensor deixa o Tricolor após uma passagem de três anos no futebol nacional. Contratado em 2023, Alan Franco disputou 152 partidas com a camisa do São Paulo, marcou três gols e se firmou como uma das principais opções do sistema defensivo ao longo das últimas temporadas.

Alan Franco estava no São Paulo desde 2023 (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

O zagueiro foi cedido por empréstimo ao Tigres, do México, em uma negociação que prevê o pagamento de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) ao São Paulo. O contrato ainda estabelece uma opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,7 milhões).