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Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita

Rescisão do volante já foi publicada no BID da CBF

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 15:22
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Hugo Moura Vasco
Hugo Moura comemora gol heroico de empate do Vasco contra o Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco acertou a saída do volante Hugo Moura para o futebol da Arábia Saudita. A rescisão contratual do jogador já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, oficializando o fim da passagem do atleta por São Januário.

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    Hugo Moura tinha contrato com o Vasco até o fim de 2026, mas as partes chegaram a um acordo para uma rescisão amigável. O volante defenderá a equipe comandada por Fábio Carille, que solicitou a contratação do jogador para reforçar o elenco no futebol saudita.

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    Além de atender ao desejo do treinador, a saída representa um alívio na folha salarial do Vasco em meio ao planejamento para a sequência da temporada e à busca por reforços nesta janela de transferências.

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