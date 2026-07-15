Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita
Rescisão do volante já foi publicada no BID da CBF
O Vasco acertou a saída do volante Hugo Moura para o futebol da Arábia Saudita. A rescisão contratual do jogador já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, oficializando o fim da passagem do atleta por São Januário.
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Hugo Moura tinha contrato com o Vasco até o fim de 2026, mas as partes chegaram a um acordo para uma rescisão amigável. O volante defenderá a equipe comandada por Fábio Carille, que solicitou a contratação do jogador para reforçar o elenco no futebol saudita.
Além de atender ao desejo do treinador, a saída representa um alívio na folha salarial do Vasco em meio ao planejamento para a sequência da temporada e à busca por reforços nesta janela de transferências.
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O volante chegou ao Cruz-Maltino em abril de 2024, inicialmente por empréstimo junto ao Athletico-PR. Ao fim daquela temporada, após atingir as metas previstas em contrato, foi comprado em definitivo pelo clube carioca.
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Ao longo de sua passagem, Hugo Moura se tornou um dos jogadores mais experientes do elenco e fez do Vasco o clube que mais defendeu na carreira. Foram 119 partidas disputadas, com quatro gols marcados e 11 assistências.
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Enquanto administra mudanças no elenco e tenta minimizar os impactos das turbulências políticas nos bastidores, o Vasco volta suas atenções para o retorno das competições. A equipe estreia na retomada do calendário nacional nesta quinta-feira (16), quando enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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