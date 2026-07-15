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Árbitro de Inglaterra x Argentina expulsou jogador do Brasileirão na Copa

Ismail Elfath já expulsou jogador do campeonato brasileiro nesse Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 16:48
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ismail Elfath apitando Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo
Ismail Elfath apitando Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O árbitro Ismail Elfath (EUA) responsável por apitar Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo, também apitou a eliminação do Uruguai no Mundial.

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    O lance de expulsão aconteceu após a revolta de Canobbio começou com a reclamação de um pênalti em Viñas, no entanto, a arbitragem não realizou a revisão do lance e mandou a partida seguir. Na sequência, o atacante fez falta dura no meio-campo e levou o cartão vermelho.

    Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo
    Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA/AFP)
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    A escolha do árbitro Ismail Elfath para a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra Argentina gerou polêmica no Reino Unido. Jornais ingleses repercutiram o nome do estadunidense como o "amuleto da sorte de Messi", como destacou a BBC. Mas, afinal, por que Elfath ganhou essa alcunha? O Lance! explica.

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    Retrospecto favorável

    O duelo desta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), colocará mais uma vez Lionel Messi e Ismail Elfath no mesmo gramado. O camisa 10 nunca foi derrotado sob a arbitragem do árbitro da semifinal: foram quatro vitórias e um empate, com triunfo nos pênaltis.

    O primeiro encontro aconteceu em agosto de 2023, na vitória por 4 a 0 sobre o Charlotte, pela Leagues Cup. Na sequência, Elfath apitou a final da competição, quando o Inter Miami empatou por 1 a 1 com o Nashville e conquistou o título nos pênaltis.

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    Árbitro da semifinal entre Inglaterra e Argentina, Ismail Elfath durante duelo entre Holanda e Japão pela Copa do Mundo
    Árbitro da semifinal entre Inglaterra e Argentina, Ismail Elfath durante duelo entre Holanda e Japão pela Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Depois disso, o árbitro esteve em outros três jogos da equipe norte-americana com Messi em campo: vitória por 3 a 1 sobre o Nashville, pela MLS de 2024, triunfo por 4 a 1 diante do New England Revolution, em abril de 2025, e vitória por 4 a 2 sobre o Orlando City, em março deste ano.

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    Além da invencibilidade, Messi soma números expressivos com o árbitro. O argentino participou diretamente de dez gols no período, com seis gols marcados — um deles de pênalti — e quatro assistências, todos pelo Inter Miami.

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    Maior conquista de Messi

    Contudo, Ismail Elfath também esteve presente na maior conquista do camisa 10 na carreira. Na final da Copa do Mundo de 2022, na vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis, o estadunidense atuou como quarto árbitro. Por isso, o jornal britânico "The Sun" anunciou Elfath como "o homem que participou do maior momento de Messi" ao noticiar a escolha da Fifa para a arbitragem da semifinal.

    Na web, torcedores também questionaram a escolha de Elfath para a semifnal da Copa do Mundo, relembrando o histórico de Messi com ele em campo.

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    Como árbitro principal, porém, a única participação do estadunidense em jogos da Albiceleste aconteceu em 2018, sem Lionel Messi em campo. Elfath comandou a arbitragem no empate por 0 a 0 entre Argentina Colômbia, em Nova Jersey (EUA).

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