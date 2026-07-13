Alan Franco deixa o São Paulo e será reforço do Tigres Jogador chegou ao Tricolor em 2023

Alan Franco está de saída do São Paulo. O zagueiro argentino foi contratado pelo Tigres, do México, por empréstimo de uma temporada, e reforçará o clube na disputa do Torneio Apertura 2026. A informação foi apurada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.

O defensor deixa o Tricolor após uma passagem de três anos no futebol nacional. Contratado em 2023, Alan Franco disputou 152 partidas com a camisa do São Paulo, marcou três gols e se firmou como uma das principais opções do sistema defensivo ao longo das últimas temporadas.

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A negociação está praticamente certa. O zagueiro foi cedido por empréstimo ao Tigres, do México, em uma negociação que prevê o pagamento de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) ao São Paulo. O contrato ainda estabelece uma opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,7 milhões).

A chegada do argentino é considerada um dos principais movimentos desta janela de transferências no futebol mexicano. Com experiência internacional e regularidade recente, Alan Franco chega ao Tigres para reforçar um setor tratado como prioridade pela equipe. A saída de Alan Franco faz parte da reformulação do elenco para a sequência da temporada.

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Alan Franco pelo São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

São Paulo quer enxugar folha

A diretoria trabalha para enxugar o elenco e reduzir a folha salarial, avaliando negociações de atletas que têm pouco espaço ou não fazem parte dos planos da comissão técnica. Além do goleiro, nomes como Luan, Cédric Soares e Paulinho também podem ser negociados.