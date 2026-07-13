Justiça aceita recurso do Flamengo e tira Taça das Bolinhas do São Paulo 12ª Vara Cível Federal de São Paulo revoga a ordem de entrega do troféu e reconhece a competência à Justiça do Rio de Janeiro

A Justiça Federal reconsiderou a decisão que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo e acolheu o recurso apresentado pelo Flamengo. Com a nova decisão, proferida nesta segunda-feira (13), a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo revogou a ordem de entrega do troféu e reconheceu que a competência para decidir sobre sua destinação é da Justiça do Rio de Janeiro.

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A informação foi divulgada pelo Flamengo por meio de nota oficial. Segundo o clube, a Taça das Bolinhas continuará sob a guarda da Caixa Econômica Federal, conforme determinação da Justiça fluminense, até a definição do processo.

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Ao reexaminar o caso, a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo revogou a ordem de entrega da taça e indeferiu o pedido do São Paulo, entendendo que a competência para decidir sobre o destino do troféu cabe à Justiça do Rio de Janeiro.

Com isso, a Taça das Bolinhas permanece depositada na Caixa Econômica Federal, onde já estava por determinação judicial. Na nota, o Rubro-Negro afirmou que segue confiante no desfecho da disputa.

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"O Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu", escreveu o clube.

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A polêmica da Taça das Bolinhas

A ideia da Taça das Bolinhas nasceu no meio da década de 70, em 1975, quando a Caixa Econômica Federal, em parceria com a então organização que regia o futebol nacional, a CBD (Confederação Brasileira de Desportos), uma taça, chamada de Copa Brasil, para o clube que fosse pela primeira vez tricampeão seguido nacional ou pentacampeão de forma alternada.

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No entanto, o título da Copa União de 1987 fez com que a entrega desta condecoração da CBD ainda não tenha um dono. Com o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo em 2009, a CBF reconhecia o Rubro-Negro apenas como pentacampeão nacional, com o Sport sendo o campeão de 1987. Com isso, o São Paulo levaria a taça por ter ganhado cinco títulos do Brasileirão (1977, 1986, 1991, 2006 e 2007) antes do clube da Gávea. Assim, o Tricolor Paulista levou, em 14 de fevereiro de 2011, o título, entregue pela Caixa.

O Flamengo entendeu a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo como uma retaliação da CBF pelo fato do clube não ter votado no candidato indicado pela instituição para o novo presidente do Clube dos 13. Fábio Koff, que foi o representante eleito, manifestou interesse em dividir a taça entre os dois times.

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Com isso, no dia 21 de fevereiro de 2011, a CBF passou a reconhecer o Flamengo como campeão nacional de 1987, e no dia seguinte, a justiça determinou que o clube paulista deveria devolver a taça para a Caixa Econômica Federal. No entanto, o São Paulo conseguiu revogar a decisão, mas acabou devolvendo o prêmio em março daquele ano, depois de longa briga judicial.

Ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio recebe a Taça das Bolinhas, envolvida em polêmica com o Flamengo, em 2010 (Foto: Eduardo Viana/Lancepress)

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