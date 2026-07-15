Atlético vence Betim em jogo-treino na Cidade do Galo: veja os destaques
A atividade foi dividida em duas etapas com vitória do Galo por 3 a 1
O Atlético venceu o Betim por 3 a 1 na manhã desta quarta-feira (15), em jogo-treino realizado na Cidade do Galo. A atividade 'amistosa' foi a última do elenco antes do retorno ao calendário oficial da temporada.
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O treinamento foi disputado em quatro tempos de 35 minutos. Para dar rodagem ao elenco, o técnico Eduardo Domínguez escalou duas equipes diferentes, uma em cada metade da atividade.
Na primeira parte, o Atlético atuou com Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Mamady Cissé, Bernard e Victor Hugo; Tomás Cuello e Mateo Cassierra. A equipe venceu o período por 2 a 0.
Cassierra foi o destaque ao marcar os dois gols da etapa, aos 15 e aos 19 minutos. O primeiro saiu após assistência de Maycon. Já o segundo foi um belo chute colocado de fora da área, no ângulo, sem chances para o goleiro adversário. Everson também brilhou ao defender um pênalti aos 25 minutos.
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Na segunda metade do jogo-treino, Eduardo Domínguez promoveu mudanças em toda a equipe. O time passou a atuar com Gabriel Delfim; Iván Román, Lemos (Sub-20), Vitor Hugo e Kauã Pascini; Tomás Pérez, Alexsander e Igor Gomes; Reinier, Dudu e Cauã Soares.
O Atlético venceu essa etapa por 1 a 1. Reinier abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com um forte chute de fora da área. No intervalo, o meia Gutte substituiu Lemos. O Betim descontou aos oito minutos da segunda etapa, fechando o placar agregado do jogo-treino em 3 a 1 para o Galo.
Entre as ausências no jogo-treino, o lateral-direito Angelo Preciado e o atacante Alan Minda fizeram trabalhos físicos separados após a reapresentação. Já o volante Alan Franco foi liberado pelo Atlético para viajar ao Equador e acompanhar questões de saúde na família
Retorno oficial do Atlético
O primeiro jogo do Galo no retorno será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.
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