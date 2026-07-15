Atuação de Rodri chama a atenção de jornais europeus: 'O retorno do Bola de Ouro'
Jogador foi absoluto no meio-campo do duelo
A classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo teve um protagonista além dos autores dos gols. Dono do meio-campo na vitória por 2 a 0 sobre a França, Rodri recebeu uma enxurrada de elogios da imprensa europeia após uma atuação dominante na semifinal. O jornal espanhol "Marca" resumiu a exibição com uma manchete: "Rodri, o retorno do vencedor da Bola de Ouro", afirmando que o volante voltou ao nível que o transformou no melhor jogador do mundo.
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Na análise publicada após a partida, o diário destacou que o técnico Luis de la Fuente resistiu às críticas recebidas pelo meio-campista na estreia da Copa e deu ao jogador o tempo necessário para recuperar ritmo após um longo período marcado por lesões. Para o veículo, "cada partida foi melhor que a anterior", até culminar em uma atuação diante da França que foi descrita como "digna de um vencedor da Bola de Ouro".
O Marca também classificou a exibição do camisa 16 como histórica e ressaltou que o espanhol "devorou" o meio-campo francês do primeiro ao último minuto, mesmo diante de nomes como Tchouaméni, Rabiot e Koné. Para o jornal, Rodri esteve presente em praticamente todos os setores do campo, oferecendo coberturas defensivas, opções de passe sob pressão e comandando um domínio que terminou com a Espanha trocando passes ao som dos "olés" da torcida.
Os números ajudam a explicar os elogios. O diário espanhol citou um levantamento que aponta Rodri com 655 passes certos na Copa do Mundo, aproveitamento de 93% e o maior volume de passes registrado por um jogador em uma única edição do torneio desde 1966. A marca supera, inclusive, os 530 passes de Sergio Busquets durante toda a campanha do título espanhol em 2010.
A publicação ainda destacou a intensidade física do volante na semifinal. Rodri percorreu a maior distância da partida, liderou o número de corridas em alta intensidade e venceu 11 disputas individuais – mais do que todo o meio-campo francês, segundo a análise do Marca.
Elogios a Rodri também vieram de ex-jogadores
A atuação de Rodri também repercutiu entre nomes históricos do futebol europeu. Zlatan Ibrahimovic lembrou o prêmio conquistado pelo espanhol e afirmou que o volante segue sendo uma referência mundial na posição.
— Este é um vencedor da Bola de Ouro, não se esqueçam disso. Não é normal para a posição em que joga. Ele é um jogador de classe mundial — afirmou.
Thierry Henry seguiu a mesma linha e apontou o capitão espanhol como o responsável por controlar o funcionamento da equipe de Luis de la Fuente.
— Olhem para ele... é o jogador que faz a diferença. Quando toca na bola, a Espanha respira. Ele controla o ritmo do jogo, recupera a posse, distribui e permite que os atacantes façam o trabalho deles. Para mim, é um dos melhores do mundo na posição — declarou.
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