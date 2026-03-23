Lance!TV transmite AO VIVO o sorteio dos duelos da Copa do Brasil 2026

Chegou a hora de conhecer o chaveamento oficial e os adversários dos maiores clubes do país nesta fase decisiva da Copa do Brasil 2026. A partir das 13h, acompanhe AO VIVO o sorteio dos confrontos da competição direto da sede da CBF.

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Quem seu time enfrenta?

Nesta live, reagimos em tempo real às bolinhas que definem o futuro de:

➡️Flamengo e Palmeiras: Teremos um choque de gigantes logo de cara?

➡️Corinthians e São Paulo: O sorteio reserva um clássico majestoso?

➡️Fluminense, Vasco e Botafogo: Como ficam os times do Rio no chaveamento?

➡️Grêmio e Internacional: A dupla Gre-Nal conhecerá seus rivais hoje.

➡️Atlético-MG e Cruzeiro: O sorteio da Copa do Brasil pode colocar Minas em chamas!

E ainda: as expectativas para Bahia, Fortaleza, Athletico-PR e todas as surpresas da CBF.

Bolinhas do sorteio da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)

💰 O que está em jogo:

Além dos confrontos, discutimos as premiações milionárias de 2026, a ordem dos mandos de campo e as datas das partidas. Não perca a análise tática de cada duelo assim que sair o resultado!

➡️CBF altera regras e abre novas frentes de classificação para a Copa do Brasil 2027

🏆 O que você vai ver nesta Live:

Definição dos Jogos: Quem pega quem? Teremos clássicos estaduais logo de cara?

✔️Chaveamento Completo: Veja o caminho até a grande final e quem ficou do lado "mais difícil" da tabela.

✔️Premiação Recorde: Saiba quanto cada clube vai embolsar por avançar de fase em 2026.

✔️Análise em Tempo Real: Comentários sobre os favoritos e os possíveis "zebras" desta edição.

✔️Mando de Campo: O sorteio que define quem decide a classificação em casa.

Participe no Chat:

💬 Qual confronto você quer ver?

🚀 Quem é o favorito ao título este ano?

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🔥 Qual o confronto mais pesado desse sorteio?

🚀 Quem tem o caminho mais fácil para a final?

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