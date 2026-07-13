São Paulo negocia contratação de Aurélio Buta, lateral português Tricolor olha para jogadores condizentes com a realidade do clube

O São Paulo está indo atrás do lateral-direito Aurélio Buta para reforçar o elenco de Dorival Júnior. Livre no mercado. Aos 29 anos, o português está sendo monitorado pela diretoria.

Além de atuar na lateral direita, Aurélio Buta é visto como um jogador versátil. Ao longo da carreira, também foi utilizado como ponta pela direita e chegou a desempenhar a função de zagueiro pelo lado direito em uma linha com três defensores, característica que amplia as alternativas táticas para a comissão técnica.

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Nascido em Angola, o defensor optou por representar Portugal nas categorias de base e passou por todas as seleções de formação do país. Caso a negociação seja concluída, chegará ao São Paulo sem custos de transferência por estar livre no mercado.

Aurélio Buta está no radar do clube (Foto: Reprodução)

Como o São Paulo está se comportando no mercado?

O São Paulo tem adotado uma postura cautelosa nesta janela de transferências. Com limitações financeiras, a diretoria prioriza oportunidades de mercado e evita investimentos que envolvam transações.



A estratégia tem sido buscar jogadores livres no mercado ou negociar operações com baixo impacto no caixa, como empréstimos e acordos com pagamentos condicionados a metas ou cláusulas futuras. Além de reforçar o sistema defensivo, considerado prioridade, o clube também monitora opções para outras posições.