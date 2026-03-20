Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil vai contar com clubes da Série A
Times da elite nacional começam a disputar o torneio a partir de agora
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Depois de quatro etapas, enfim os clubes da Série A vão entrar na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (23), a CBF sorteia os confrontos da quinta fase do torneio, que reunirá os 20 clubes da elite nacional e outros 12 que ainda permanecem na disputa após quatro rodadas. A definição dos jogos acontece a partir das 14h, na sede da CBF, no Rio.
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Pelo regulamento, os 32 times serão divididos em dois potes com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Não há outro tipo de restrição, o que permite que cinco dos 16 duelos que serão definidos no sorteio da Copa do Brasil sejam entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficarão alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.
Além da definição dos jogos, o sorteio também irá definir os mandos de campo da quinta fase da Copa do Brasil. As datas-base dos jogos de ida são 22 e 23 de abril, e as de volta são 13 e 14 de maio.
O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir da quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. Além disso, além da vaga na Libertadores garantida ao campeão, ele também oferece uma vaga na fase preliminar da competição continental ao vice.
Sorteio da Copa do Brasil - Divisão de Potes
POTE 1
- Flamengo
- Corinthians
- Palmeiras
- Atlético-MG
- São Paulo
- Fluminense
- Botafogo
- Athletico-PR
- Bahia
- Vasco
- Cruzeiro
- Grêmio
- Fortaleza
- Internacional
- Bragantino
- Santos
POTE 2
- Vitória
- Ceará
- Coritiba
- Mirassol
- Chapecoense
- Remo
- Paysandu
- Operário-PR
- Athletic
- Confiança
- Atlético-GO
- CRB
- Jacuipense
- Juventude
- Goiás
- Barra
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