Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil vai contar com clubes da Série A

Depois de quatro etapas, enfim os clubes da Série A vão entrar na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (23), a CBF sorteia os confrontos da quinta fase do torneio, que reunirá os 20 clubes da elite nacional e outros 12 que ainda permanecem na disputa após quatro rodadas. A definição dos jogos acontece a partir das 14h, na sede da CBF, no Rio.

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Pelo regulamento, os 32 times serão divididos em dois potes com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Não há outro tipo de restrição, o que permite que cinco dos 16 duelos que serão definidos no sorteio da Copa do Brasil sejam entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficarão alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.

Além da definição dos jogos, o sorteio também irá definir os mandos de campo da quinta fase da Copa do Brasil. As datas-base dos jogos de ida são 22 e 23 de abril, e as de volta são 13 e 14 de maio.

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O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir da quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. Além disso, além da vaga na Libertadores garantida ao campeão, ele também oferece uma vaga na fase preliminar da competição continental ao vice.

Sorteio da Copa do Brasil - Divisão de Potes

POTE 1

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

Vasco

Cruzeiro

Grêmio

Fortaleza

Internacional

Bragantino

Santos

POTE 2

Vitória

Ceará

Coritiba

Mirassol

Chapecoense

Remo

Paysandu

Operário-PR

Athletic

Confiança

Atlético-GO

CRB

Jacuipense

Juventude

Goiás

Barra

Sorteio dos confrontos da quinta fase da Copa do Brasil incluirá clubes da elite (Foto: Staff Images/CBF)

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