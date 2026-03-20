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Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil vai contar com clubes da Série A

Times da elite nacional começam a disputar o torneio a partir de agora

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
11:13
Sorteio da Copa do Brasil
imagem cameraSorteio da quinta fase da Copa do Brasil será nesta segunda-feira (23) (Foto: Divulgação/CBF)
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Depois de quatro etapas, enfim os clubes da Série A vão entrar na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (23), a CBF sorteia os confrontos da quinta fase do torneio, que reunirá os 20 clubes da elite nacional e outros 12 que ainda permanecem na disputa após quatro rodadas. A definição dos jogos acontece a partir das 14h, na sede da CBF, no Rio.

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Pelo regulamento, os 32 times serão divididos em dois potes com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Não há outro tipo de restrição, o que permite que cinco dos 16 duelos que serão definidos no sorteio da Copa do Brasil sejam entre equipes da Série A — Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo ficarão alocados no Pote 2; o Fortaleza, que disputa a Série B este ano, é o 13º colocado no RNC e está no Pote 1.

Além da definição dos jogos, o sorteio também irá definir os mandos de campo da quinta fase da Copa do Brasil. As datas-base dos jogos de ida são 22 e 23 de abril, e as de volta são 13 e 14 de maio.

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O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir da quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. Além disso, além da vaga na Libertadores garantida ao campeão, ele também oferece uma vaga na fase preliminar da competição continental ao vice.

Sorteio da Copa do Brasil - Divisão de Potes

POTE 1

  • Flamengo
  • Corinthians
  • Palmeiras
  • Atlético-MG
  • São Paulo
  • Fluminense
  • Botafogo
  • Athletico-PR
  • Bahia
  • Vasco
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Fortaleza
  • Internacional
  • Bragantino
  • Santos

POTE 2

  • Vitória
  • Ceará
  • Coritiba
  1. Mirassol
  • Chapecoense
  • Remo
  • Paysandu
  • Operário-PR
  • Athletic
  • Confiança
  • Atlético-GO
  • CRB
  • Jacuipense
  • Juventude
  • Goiás
  • Barra
Bolinhas do sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil
Sorteio dos confrontos da quinta fase da Copa do Brasil incluirá clubes da elite (Foto: Staff Images/CBF)

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