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São Paulo negocia futuro de Young; entenda se o clube pode lucrar

Young não teve espaço no elenco profissional do São Paulo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/07/2026 16:43
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Young com a camisa do São Paulo
Young com a camisa do São Paulo (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

O São Paulo negocia o futuro de Young. Com contrato válido até o fim de 2026, o goleiro não deve renovar com o clube e, por isso, seu estafe já busca alternativas no mercado. Neste momento, o principal interessado é o Portimonense, de Portugal.

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    Young não teve espaço no elenco profissional (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

    O Lance! apurou que, para evitar perder o jogador sem qualquer compensação financeira, o São Paulo negocia uma liberação imediata. A ideia é que Young deixe o clube sem custos, mas o Tricolor mantenha 20% dos direitos econômicos do goleiro. A informação foi confirmada pelo Lance!.

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    Quem é Young, goleiro do São Paulo?

    Young, de 24 anos, é goleiro formado nas categorias de base do São Paulo. Chegou ao clube em 2017, vindo do Joinville, e percorreu toda a formação em Cotia até ser promovido ao elenco profissional. Apesar de ser frequentemente relacionado nas últimas temporadas, teve poucas oportunidades e disputou apenas três partidas pelo time principal, todas em 2025.

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    • A saída de Young não deve ser a única do São Paulo nesta janela de transferências. A diretoria trabalha para enxugar o elenco e reduzir a folha salarial, avaliando negociações de atletas que têm pouco espaço ou não fazem parte dos planos da comissão técnica. Além do goleiro, nomes como Luan, Cédric Soares e Paulinho também podem ser negociados.

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