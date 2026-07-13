São Paulo negocia futuro de Young; entenda se o clube pode lucrar
Young não teve espaço no elenco profissional do São Paulo
O São Paulo negocia o futuro de Young. Com contrato válido até o fim de 2026, o goleiro não deve renovar com o clube e, por isso, seu estafe já busca alternativas no mercado. Neste momento, o principal interessado é o Portimonense, de Portugal.
O Lance! apurou que, para evitar perder o jogador sem qualquer compensação financeira, o São Paulo negocia uma liberação imediata. A ideia é que Young deixe o clube sem custos, mas o Tricolor mantenha 20% dos direitos econômicos do goleiro. A informação foi confirmada pelo Lance!.
Quem é Young, goleiro do São Paulo?
Young, de 24 anos, é goleiro formado nas categorias de base do São Paulo. Chegou ao clube em 2017, vindo do Joinville, e percorreu toda a formação em Cotia até ser promovido ao elenco profissional. Apesar de ser frequentemente relacionado nas últimas temporadas, teve poucas oportunidades e disputou apenas três partidas pelo time principal, todas em 2025.
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A saída de Young não deve ser a única do São Paulo nesta janela de transferências. A diretoria trabalha para enxugar o elenco e reduzir a folha salarial, avaliando negociações de atletas que têm pouco espaço ou não fazem parte dos planos da comissão técnica. Além do goleiro, nomes como Luan, Cédric Soares e Paulinho também podem ser negociados.
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