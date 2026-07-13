Clube europeu anuncia jogador, que se despede do Cruzeiro O meia assinou até o meio de 2029

O meio-campista Vitinho foi anunciado nesta segunda-feira (13) pelo Santa Clara, de Portugal. Antes do anúncio do clube europeu, o jogador se despediu do Cruzeiro em suas redes sociais.

– Obrigado, Cruzeiro! Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de vestir uma camisa pesada como essa, conheci pessoas incríveis, fiz amizades, e o melhor de tudo, me senti em casa. Nunca vou esquecer de tudo que vivi nesse clube, primeiro gol como profissional, Mineirão lotado, entre outros momentos marcantes. Sem dúvidas, a nação azul ganhou mais um torcedor. Até mais, cabuloso! – publicou o ex-jogador do Cruzeiro em suas redes sociais.

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Instantes depois, o Santa Clara divulgou oficialmente a contratação do meia. Vitinho assinou com os portugueses até junho de 2029. Em seu novo clube, o meio-campista reencontrará Fernando, ex-companheiro.

Passagem do jogador pelo Cruzeiro

Vitinho chegou à Toca da Raposa em 2023, ainda nas categorias de base. Na época, havia se destacado na Ponte Preta, onde estreou como profissional.

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Em 2024, foi promovido ao elenco principal do Cabuloso, disputou 24 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Em 2025, foi emprestado ao Goiás e, no início da temporada, ao Náutico.

Vitinho no jogo Cruzeiro x Athletico-PR, no Mineirão, em Belo Horizonte (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesta temporada, foi utilizado por Tite em duas partidas e retornou ao Timbu. Na equipe pernambucana, disputou cinco jogos e foi negociado em definitivo pelo Cruzeiro com o Santa Clara.

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