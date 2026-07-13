Sinisterra destaca entrosamento com Rojas em amistosos do Cruzeiro
O atacante ressaltou a importância do idioma
Titular novamente no amistoso do último domingo, contra o Grêmio, Sinisterra fez o único gol do Cruzeiro na derrota por 3 a 1. Após a partida, ele ressaltou o entrosamento com Gabriel Rojas pelo lado esquerdo do campo.
– Rojas é um grande jogador, falamos o mesmo idioma, e a comunicação entre nós é mais fácil. Ele chegou e está se encaixando bem no time, oferecendo coisas boas. Isso é importante para nós. Vamos continuar trabalhando e melhorando pela ponta esquerda para dar muitas alegrias ao Cruzeiro – disse Sinisterra na zona mista.
Além disso, o ponta-esquerda fez um alerta ao Cruzeiro depois da derrota no Mané Garrincha.
– É importante que isso aconteça agora, porque no dia 22 não pode ocorrer. Temos que buscar os três pontos. Nesta última semana, vamos trabalhar da melhor forma para estar em ótimas condições – analisou o atleta.
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Cruzeiro x Grêmio
Em noite de destaque de Gabriel Grando, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1 em amistoso no Estádio Mané Garrincha, na noite deste domingo (12). Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, Nardoni, Matheus Nascimento e Sinisterra.
O Tricolor começou melhor na partida e exigiu defesa de Otávio em finalização de Pavón. A primeira grande chance veio do lado celeste. Kaio Jorge brigou com a marcação, ficou com a posse e chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. No entanto, do outro lado, quando o centroavante gremista teve a chance, não desperdiçou. Carlos Vinícius correu mais que Gerson e tocou na saída de Otávio para abrir o placar.
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Os mineiros conseguiram o empate rapidamente. Sinisterra aproveitou cruzamento de Rojas e chutou de primeira para fazer 1 a 1. Aos 36 minutos, Nardoni recolocou os gaúchos à frente. Pavón cruzou na área e Nardoni escorou para recolocar o Grêmio em vantagem.
Na volta dos vestiários, o Cruzeiro entrou em campo buscando jogadas em velocidade e também dominando a posse de bola. Entretanto, compactada, a defesa tricolor conseguia inibir as chegadas mineiras. Até que Wanderson levou a bola até a linha de fundo e passou para Gerson, que foi derrubado por Kannemann. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo, mas Gabriel Grando fez boa defesa. Após o lance, as duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores.
Estreante da noite, Gabriel Pec fez boa jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área aos 42 minutos da etapa final. O próprio camisa 77 cobrou a penalidade, no canto direito, mas Gabriel Grando novamente defendeu. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma penalidade máxima a seu favor, e Matheus Nascimento converteu.
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