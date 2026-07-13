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Atlético anuncia ação com ingressos gratuitos para jogo na Arena MRV: veja detalhes

Clube vai disponibilizar entradas para torcedores que nunca foram ao estádio

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
13/07/2026 14:27
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Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
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O Atlético anunciou nesta segunda-feira (13) uma ação especial para incentivar a presença de público na Arena MRV e aproximar torcedores do clube. A iniciativa vai disponibilizar ingressos gratuitos para atleticanos que nunca estiveram no estádio e se associarem ao programa de sócios Galo Na Veia, incluindo a modalidade gratuita.
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O Atlético anunciou nesta segunda-feira (13) uma ação especial para incentivar a presença de público na Arena MRV e aproximar torcedores do clube. A iniciativa vai disponibilizar ingressos gratuitos para atleticanos que nunca estiveram no estádio e se associarem ao programa de sócios Galo Na Veia, incluindo a modalidade gratuita.

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    A ação será válida para a partida contra o Bahia, na próxima terça-feira (21), às 19h30. Para ter direito ao ingresso gratuito, basta ser sócio Galo Na Veia em qualquer modalidade, ou aderir ao plano gratuito GNV da Massa, realizar o cadastro da biometria facial e resgatar a entrada dentro do prazo estipulado pelo clube.

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    Confira os requisitos para participar da ação:

    • Nunca ter assistido a um jogo na Arena MRV;
    • Ser ou tornar-se sócio do programa Galo Na Veia, inclusive no plano gratuito GNV da Massa;
    • Criar um perfil no GaloID e cadastrar a biometria facial até as 17h do dia 15 de julho;
    • Resgatar o ingresso nas primeiras 24 horas da venda, entre 9h de sexta-feira (17) e 9h de sábado (18), pelo site oficial de venda de ingressos do Atlético;
    • Os ingressos são pessoais, intransferíveis e estarão sujeitos à disponibilidade de até 5 mil unidades por partida.
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    • O clube informou que a ação será realizada em pelo menos três jogos ao longo de 2026. A iniciativa tem como objetivo incentivar a ida à Arena MRV, proporcionar a primeira experiência no estádio para torcedores que ainda não o conhecem e fortalecer a relação entre o clube e a torcida.

    Torcida do Atlético na Arena MRV: (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
    Torcida do Atlético na Arena MRV: (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

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