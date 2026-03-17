Campeão brasileiro é eliminado da Copa do Brasil; veja resultados

O Athletic eliminou o Sport por 3 a 1 pela quarta fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (17). Em duelo na Ilha do Retiro, o clube mineiro abriu o placar no primeiro tempo, sofreu o empate na segunda etapa, mas desempatou e ampliou o placar logo na sequência. Outros dois jogos também movimentaram o torneio nesta noite, com uma virada heróica do Paysandu sobre a Portuguesa.

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A quarta fase da competição terá continuidade na quarta e quinta-feira. Times da segunda divisão como Atlético-GO, Ponte Preta, CRB, Novorizontino, América-MG, Juventude e Goiás entrarão em campo.

Sport x Athletic-MG

Aos quatro minutos, o Athletic abriu o placar com um gol de Dixon Vera. O Sport tentou exercer pressão, mas enfrentou dificuldades na criação de jogadas e cometeu erros de passe, tendo sua melhor chance em uma cabeçada para fora de Iury Castilho. O Athletic priorizou a marcação, reduziu os espaços e terminou a etapa inicial com a vantagem no placar, sem sofrer grandes riscos defensivos.

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Na segunda etapa, a intensidade da partida aumentou. O Sport empatou o jogo aos 15 minutos com Iury Castilho, que aproveitou um desvio após a cobrança de escanteio. Aos 21 minutos, o Athletic voltou a ficar à frente no placar com um gol de Ronaldo Tavares, após jogada individual em velocidade contra a marcação de Ramon. Nos minutos finais, o time mandante seguiu no campo de ataque, mas manteve o alto número de erros técnicos.

Ao fim, o clube mineiro segurou a pressão do Sport e consolidou a classificação à quinta fase da Copa do Brasil com Ronaldo Tavares, que saiu em contra-ataque e marcou de cavadinha. O adversário do Athletic será definido em sorteio, sem data definida.

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O Athletic superou o Sport por 3 a 1 na Copa do Brasil (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Portuguesa x Paysandu

A partida no estádio do Canindé terminou com a vitória de virada e a classificação do Paysandu. No primeiro tempo, a Portuguesa abriu 2 a 0 no placar, com gols marcados por Igor Torres e Renê. O cenário da partida mudou na segunda etapa, após a expulsão do jogador Eduardo Biazus, da Portuguesa. Com a vantagem numérica em campo, o Paysandu conseguiu reverter o resultado: Pedro Henrique marcou o primeiro gol da equipe, Ítalo empatou a partida aos 47 minutos e, ainda nos acréscimos, Castro finalizou de fora da área para marcar o gol da virada.

Outros resultados da Copa do Brasil

Nova Iguaçu 0x1 Fortaleza

São Bernardo 0 (2)x(3) 0 Ceará

Londrina 0x1 Operário

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