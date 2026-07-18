Yamal pode repetir feito de Mbappé em Copas do Mundo Aos 19 anos, atacante pode coroar uma geração que desponta como uma das mais promissoras do futebol mundial

A Copa do Mundo de 2026 pode colocar Lamine Yamal em um grupo especial na história do futebol. Caso a Espanha vença a Argentina na final deste domingo (19), o atacante conquistará seu primeiro título mundial aos 19 anos, repetindo um feito alcançado recentemente por Kylian Mbappé.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O francês foi campeão do mundo em 2018, na Rússia, quando tinha apenas 19 anos. Naquela campanha, Mbappé foi um dos protagonistas da França, marcou quatro gols, incluindo um na decisão contra a Croácia, e se tornou o segundo adolescente a balançar as redes em uma final de Copa do Mundo, feito que antes pertencia apenas a Pelé.

continua após a publicidade

Agora, oito anos depois, Yamal pode escrever um capítulo semelhante. Titular absoluto da Espanha, o atacante do Barcelona foi um dos principais nomes da campanha espanhola rumo à decisão. A equipe terminou a fase de grupos na liderança, eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata e chega embalada após vencer os franceses por 2 a 0 na semifinal.

Apesar da pouca idade, Yamal assumiu protagonismo na seleção comandada por Luis de la Fuente. Com dribles, criatividade e maturidade incomum para um jogador tão jovem, ele se consolidou como uma das referências ofensivas da equipe e pode entrar definitivamente para a história caso levante a taça.

continua após a publicidade

Lamine Yamal em ação pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza/AFP)

Primeiro título da geração e possível dinastia

A Espanha dá sinais de que pode viver um ciclo vencedor semelhante ao construído pela França nos últimos anos. A base da atual seleção principal foi formada ainda nas categorias olímpicas e cresceu junta. Sete jogadores do elenco — Unai Simón, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Eric García e Marc Cucurella — conquistaram a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando perderam a decisão para o Brasil. Na ocasião, o treinador da equipe era Luis de la Fuente, hoje comandante da seleção principal, o que evidencia um trabalho de longo prazo e a forte identificação do técnico com essa geração.

O projeto ganhou ainda mais força em Paris-2024. Mesmo já sem De la Fuente, a Espanha conquistou a medalha de ouro ao derrotar a anfitriã França na final, contando com nomes como Pubill, Eric García, Joan García, Pau Cubarsí e Álex Baena. Agora, com um jogo do título mundial, essa geração pode dar mais um salto histórico. Caso Lamine Yamal conquiste a Copa do Mundo aos 19 anos, a Espanha reforçará a impressão de que tem um elenco jovem, consolidado e preparado para protagonizar uma sequência de campanhas fortes nos próximos grandes torneios internacionais.

continua após a publicidade

Pelé segue como o recordista

Embora possa igualar Mbappé como campeão muito jovem, Yamal ainda ficará atrás de Pelé em um quesito histórico. O Rei do Futebol conquistou a Copa do Mundo de 1958 com apenas 17 anos e continua sendo o jogador mais jovem a vencer o torneio.

Naquela edição, Pelé marcou seis gols, incluindo dois na final contra a Suécia, desempenho que o transformou em uma lenda do esporte ainda na adolescência.

continua após a publicidade

Lista de campeões jovens

1) Pelé – 17 anos e 249 dias

2) Ronaldo – 17 anos e 298 dias

3) Giuseppe Bergomi – 18 anos e 174 dias

4) Coutinho – 19 anos e 6 dias

5) Marco Antônio – 19 anos e 135 dias

6) Kylian Mbappé – 19 anos e 207 dias

7) Mazzola – 19 anos e 309 dias

8) Ruben Moran – 19 anos e 344 dias

9) Felice Borel – 20 anos e 66 dias

10) Kaka – 20 anos e 69 dias

Caso Yamal seja campeão, o jogador empataria em dias com o Coutinho em 4° lugar na lista, com 19 anos e 6 dias no dia da final.

Pelé conquistou três Copas do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Fifa / Reprodução)

Espanha busca o bicampeonato

Além da marca individual de Yamal, a Espanha tenta conquistar apenas o segundo título mundial de sua história. A única conquista veio em 2010, na África do Sul, e a equipe busca encerrar um jejum de 16 anos.

continua após a publicidade

Do outro lado estará a Argentina, atual campeã do mundo, que tenta conquistar o tetracampeonato e defender a taça conquistada em 2022. A decisão acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França (Foto: Odd Andersen / AFP)

🔥 SuperOdd 5x para a vitória da França contra a Inglaterra — oferta para novos jogadores

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.