Como a Série B pretende manter audiência durante a Copa? Segunda divisão enfrenta seis rodadas durante o Mundial e aposta em novas estratégias

Enquanto os holofotes do futebol mundial estarão voltados para a Copa do Mundo de 2026, a Série B do Campeonato Brasileiro seguirá em campo com seis rodadas disputadas durante o torneio. A competição terá o desafio de manter audiência e engajamento em meio ao Mundial, em um momento em que acumula crescimento nas transmissões e amplia sua presença nas plataformas digitais.

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A tarefa não parece impossível. Em 2025, as transmissões da Série B realizadas pelo "Desimpedidos" e pela "N Sports" somaram 353 milhões de visualizações, 10,2 milhões de interações e alcançaram 19,3 milhões de espectadores únicos. O avanço também pode ser observado em outras frentes: a competição alcançou 3 milhões de pessoas e 2,2 milhões de domicílios nas transmissões da "ESPN", enquanto a "RedeTV!" registrou crescimento de 200% na audiência desde a chegada da Série B à programação. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, vê a continuidade da Série B durante a Copa com naturalidade.

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– A gente vê a continuidade da Série B durante a Copa com naturalidade. O futebol não para, os clubes seguem trabalhando e existem objetivos importantes em disputa. São seis rodadas que podem ter um peso grande na classificação, então é um período que exige a mesma atenção e o mesmo nível de competitividade de qualquer outro momento da temporada – afirmou Dresch.

João Paulo Silva, presidente do Ceará, também destacou a importância da competição.

– A Série B é uma icônica competição do futebol brasileiro e reúne equipes de muita tradição de todo o país. É um campeonato de difícil nível e que também pode dar o gostinho especial, ao público, de assistir ao futebol nacional, principalmente em meio ao período da pausa de outros torneios em razão da Copa do Mundo. Sem dúvidas é uma competição de muita importância, e o acesso é o nosso principal objetivo – disse.

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No Sul, o Juventude adotou ações para incentivar a presença dos torcedores no Alfredo Jaconi. Na última partida em casa, diante da Ponte Preta, o clube liberou o acesso para sócios de todos os planos. Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, explicou a estratégia.

– A Copa do Mundo naturalmente concentra a atenção dos torcedores, mas isso não significa que o interesse pelo clube diminua. O desafio é oferecer motivos para que o nosso torcedor continue acompanhando o Juventude de perto e se sinta parte do momento que estamos vivendo. A experiência no estádio, a proximidade com o clube e iniciativas que valorizem quem está ao nosso lado durante toda a temporada são fundamentais para manter esse engajamento – afirmou.

Torcida do Juventude no Alfredo Jaconi (Foto: Leonardo Bidese/ECJ)

Estádios como pontos de encontro

No Botafogo-SP, a estratégia passa por transformar a Arena Nicnet em um ponto de encontro durante o Mundial. O local recebe o "Point da Copa", evento com transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira, estrutura open air, atrações musicais e ampla oferta de alimentos e bebidas.

– Queremos que a Arena Nicnet seja um ponto de encontro para o torcedor durante toda a Copa do Mundo, independentemente dos jogos do Botafogo-SP. É uma oportunidade de aproximar ainda mais o clube da comunidade, oferecer uma experiência diferenciada para quem gosta de futebol e, ao mesmo tempo, gerar novas receitas com um espaço que permanece ativo mesmo fora dos dias de partida – afirmou Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo-SP.

A manutenção do interesse durante o Mundial também pode estar ligada à forma como os brasileiros consomem futebol atualmente. Pesquisa da "Kantar" apontou que 54% dos torcedores pretendem utilizar mais de uma tela para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, enquanto 45% afirmaram que usarão o celular simultaneamente nas transmissões. Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da "Wolff Sports", comentou o novo comportamento do público.

– A Copa do Mundo naturalmente concentra a atenção do público, mas isso não significa que outras competições deixem de despertar interesse. O comportamento do torcedor mudou muito nos últimos anos. Hoje ele acompanha diferentes eventos ao mesmo tempo, especialmente quando encontra experiências relevantes além do jogo – afirmou.

Aplicativos de resultados em tempo real, estatísticas detalhadas e notificações instantâneas ampliaram o acesso às competições nacionais. Em maio de 2026, mês em que a "Flashscore" registrou recorde histórico no Brasil com mais de 3 bilhões de visualizações, a Série B esteve entre os campeonatos mais acompanhados na plataforma, atrás apenas da Série A, da Copa Libertadores e da Premier League.

– Hoje o torcedor não escolhe entre acompanhar a Copa do Mundo ou o futebol nacional. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. A tecnologia e o consumo em segunda tela transformaram a forma como as pessoas acompanham esportes. Muitos seguem monitorando resultados, estatísticas e acontecimentos dos seus clubes em tempo real. O desempenho da Série B em nossa plataforma mostra justamente isso: existe um público extremamente engajado e que mantém sua rotina de acompanhamento independentemente dos eventos paralelos – afirmou Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil.

Apostas e outras modalidades durante a Copa

A força da Série B vai além das transmissões. Dados do mercado de apostas esportivas mostram que o futebol concentra 85,10% das apostas realizadas em uma operadora licenciada no Brasil, com a Série B aparecendo como o segundo campeonato nacional mais acompanhado pelos usuários.

– Historicamente, o futebol lidera o volume de apostas em esportes. Nesse cenário, a Série B consolida-se como um ativo estratégico e de altíssimo valor. Diante da paralisação temporária da Série A, prevemos uma migração orgânica do volume de apostas para outras competições. Estamos totalmente preparados para canalizar esse fluxo para a Série B e também para a Copa do Mundo – garantiu Eduardo Biato, CSO da 1PRA1, patrocinadora máster do Avaí FC.

Outras modalidades também têm estratégias para atrair a atenção do público durante a Copa. A Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino com Palmeiras, Flamengo, Seleção Paraguaia e Peñarol, será realizada entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O evento oferece palestras e workshops sobre capacitação, gestão, marketing e inclusão.

O Sand Series São Paulo, um dos principais torneios do circuito mundial de beach tennis, acontece entre 6 e 12 de julho, na capital paulista. Com premiação de US$ 75 mil (cerca de R$ 387 mil) e impacto estimado de R$ 15 milhões na economia da cidade, a competição leva ao público camarote premium, lojas e contato com ídolos da modalidade.

– O Sand Series e a Brasil Ladies Cup são tradicionais competições de suas respectivas modalidades que conseguem cativar o público mesmo em um período tão concorrido. As competições possuem diversas atrações que se conectam diretamente com os fãs e possibilitam um contato bastante próximo entre os torcedores e os atletas – afirmou Anderson Rubinatto, membro dos comitês organizadores do Sand Series e da Brasil Ladies Cup.

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