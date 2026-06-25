Fair Play Financeiro faz clube quitar dívida em apenas quatro dias no Brasil Dívida entre Botafogo-SP e Náutico foi regularizada após atuação da ANRESF

O futebol brasileiro registrou um marco na implementação do Fair Play Financeiro. Botafogo-SP e Náutico protagonizaram o primeiro caso solucionado por meio da Agência Nacional de Regulação do Sistema de Sustentabilidade Financeira (ANRESF), órgão criado para fiscalizar e estimular o cumprimento das obrigações financeiras entre os clubes.

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A situação envolvia uma dívida relacionada à transferência definitiva do atacante Jonas Toró. Diante do atraso no pagamento de uma das parcelas acordadas, o Botafogo-SP acionou a ANRESF, que iniciou o procedimento previsto no Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira.

Após ser notificado, o Náutico regularizou a pendência em poucos dias. O valor principal foi quitado no mesmo dia em que o clube recebeu a comunicação oficial, enquanto os encargos contratuais foram pagos quatro dias depois. Com a confirmação do recebimento integral dos valores, o processo foi encerrado.

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Primeiro caso prático do Fair Play Financeiro no Brasil

Mais do que resolver uma disputa entre dois clubes da Série B, o episódio representa a primeira aplicação prática do novo sistema de controle financeiro do futebol brasileiro.

O caso é visto como um teste importante para a efetividade do mecanismo, já que a simples abertura do procedimento foi suficiente para que a dívida fosse regularizada sem a necessidade de punições mais severas.

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A proposta do modelo é justamente incentivar o cumprimento espontâneo das obrigações financeiras, garantindo maior previsibilidade nas relações entre os clubes e fortalecendo a sustentabilidade econômica das competições.

Dirigentes defendem fortalecimento do sistema

Presidente do Conselho Administrativo da Botafogo SA e representante do Conselho Nacional de Clubes da CBF, Adalberto Baptista destacou a importância do Fair Play Financeiro para o futuro do futebol nacional.

— O Fair Play é a ferramenta que vai salvar o futebol brasileiro. Então, a gente tem que dar todo o apoio às punições que vierem. Todos os clubes tiveram a oportunidade de se regularizarem e de estarem em dia. A gente tem que enaltecer, tem que parabenizar. Se não, é mais uma lei no Brasil que não pega — afirmou à rádio CBN Ribeirão Preto.

A rápida solução do caso também chamou atenção de dirigentes que acompanham a implementação do sistema. A avaliação é que o mecanismo pode trazer mais segurança jurídica e financeira para os negócios realizados entre os clubes.

Dívidas dos clubes estão no centro do debate

O tema ganhou ainda mais relevância diante do cenário financeiro do futebol brasileiro. Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch ressaltou que o controle dos gastos é um dos principais desafios das equipes nacionais.

— O Fair Play Financeiro, hoje, é o principal pilar da reorganização financeira do futebol brasileiro. Os clubes precisam começar a gastar só o que eles têm realmente no orçamento. Atualmente, os times brasileiros de Série A e B têm uma dívida de R$ 14 bilhões. Isso é mais do que a receita de todos os clubes em um ano — declarou.

Para os defensores do modelo, a resolução do caso entre Botafogo-SP e Náutico demonstra que o sistema pode funcionar como uma ferramenta eficiente para reduzir a inadimplência, fortalecer o planejamento financeiro dos clubes e aumentar a confiança nas negociações do futebol brasileiro.

Taça da Série B do Brasileirão (Foto: Joilson Marconne / CBF)

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