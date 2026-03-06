Conheça Zé Lucas, joia do Sport e da base da Seleção Brasileira

Capitão da Seleção Sub-17 no Mundial do ano passado, o volante Zé Lucas é a principal promessa do Sport para a temporada. O jogador esteve na mira do Botafogo e, após a Copa do Mundo da categoria de 2025, foi cogitado em clubes europeus. O volante, porém, começou a atual temporada lesionado e apenas recentemente voltou a ser escalado pelo time pernambucano.

Zé Lucas foi titular do Sport nessa quinta-feira (5), quando a equipe empatou sem gols com a Desportiva Ferroviária, em Cariacica, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil após vencer nos pênaltis. Antes, o jogador vinha sendo opção para o banco.

Destro, com 1,74m de altura, Zé Lucas foi promovido ao grupo titular do Sport no ano passado pelo então técnico do time, Pepa. Ele atuou em 24 das 38 partidas da Série A. Contando os jogos deste ano, o volante já fez 36 partidas como profissional.

A intenção da diretoria do Sport era negociar o jogador com a Europa por 15 milhões de euros (R$ 91,7 milhões, na cotação atual). Zé Lucas chegou a despertar o interesse do Betis, da Espanha, e do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas nenhuma proposta chegou a ser finalizada. Atualmente, a janela de transferências para a Europa está fechada.

Sem propostas concretas e precisando reforçar o caixa — o Sport foi rebaixado à Série B e viu o orçamento cair drasticamente —, o clube já aceita negociar Zé Lucas por uma cifra menor.

No mês passado, o Botafogo chegou a cogitar a contratação do volante. O clube alvinegro via o jogador como uma alternativa a Cristian Medina, cuja vinda do Estudiantes estava em stand-by enquanto vigorava o transfer ban. O Botafogo, porém, resolveu a pendência com a Fifa e já apresentou o argentino.