A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (3) as datas e horários dos confrontos de oitavas de final da Libertadores entre Flamengo e Cruzeiro. O jogo de ida será disputado no dia 12 de agosto, quarta-feira, no Mineirão, enquanto a volta está marcada para uma semana depois, no dia 19, no Maracanã. Ambas as partidas terão início às 21h30 (de Brasília).

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O Rubro-Negro tem a vantagem do mando de campo no duelo decisivo, pois terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral, liderando o Grupo A. Já o Cabuloso ficou com o segundo lugar do Grupo D, atrás da Universidad Católica, do Chile.

Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram nas oitavas da Libertadores

Em 2018, Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram nesta mesma fase da principal competição da América do Sul, com a Raposa levando a melhor. No jogo de ida, vitória celeste por 2 a 0 no Maracanã com gols de De Arrascaeta — hoje ídolo rubro-negro — e Thiago Neves. Na volta, Léo Duarte marcou e deu esperança para o Mais Querido, mas o 1 a 0 não foi suficiente para evitar a eliminação.

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Considerando todas as competições, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram em 86 jogos oficiais. Os cariocas levam vantagem com 34 vitórias contra 29 triunfos dos mineiros, além de 23 empates.

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Lucas Romero, do Cruzeiro, e Saúl, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

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