Com Artur Jorge, Cruzeiro tem aproveitamento de postulante a título no Brasileirão

Com Artur Jorge, o Cruzeiro conseguiu uma arrancada que tirou a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro e fechou o primeiro semestre na 11ª posição, mas com aproveitamento de postulante a título. Entretanto, como teve um início difícil, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tem apenas 0,34% de chance de erguer o troféu.

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Nos dez jogos em que o Cabuloso teve o treinador português, teve 66,67% de aproveitamento, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Exatamente o mesmo aproveitamento do Flamengo.

Se tivesse a porcentagem de conquista de pontos que tem com Artur Jorge nos 18 jogos, o Cruzeiro teria aproximadamente 36 pontos. Com essa pontuação, a Raposa estaria na segunda posição, a cinco pontos do líder Palmeiras e dois na frente do Flamengo que tem um jogo a menos.

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Cruzeiro de Artur Jorge sofre mais gols que os dois primeiros colocados do Brasileirão

Apesar de ter aproveitamento de pontos parecido, o Cruzeiro de Artur Jorge tem estatísticas de ataque e defesa piores que as de Flamengo e Palmeiras.

Em dez partidas, a Raposa marcou 16 gols (média de 1,60) e sofreu 12 (média de 1,20). Enquanto isso, o Palmeiras tem a melhor média de gols sofridos, com 0,72 por partida, enquanto o Flamengo tem o melhor ataque, com média de 1,82 gols feitos por jogo.

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Artur Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Alerta na defesa

Dos 17 gols sofridos pelo time com o português, 23,53% foram anotados de cabeça. Os tentos anotados pelos adversários com o pé esquerdo são menos frequentes, com 11,76%.

No ataque, seguindo esta questão, os mineiros também não tem sido tão eficientes pelo alto. Apenas três dos 26 gols (11,54%) foram marcados de cabeça. No recorte dos 18 jogos com o comandante, a equipe celeste tem apenas 20,44% de aproveitamento de seus cruzamentos. E o problema não é altura, em nenhum dos seis jogos na Libertadores a média de altura foi menor que a do adversário.

O aproveitamento do Cruzeiro nos duelos aéreos é 7,15% inferior ao desempenho pelo chão. A equipe venceu 253 de 520 pelo alto (48,65%) contra 698 de 1251 pelo chão (55,80%).

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