Cruzeiro leva susto no fim, mas vence a Chapecoense no Mineirão; dê suas notas

Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.

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Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge

Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.

Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro leva susto no fim

Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o lance porque um jogador da Chape, em posição de impedimento, participou da jogada. A lei do ex quase apareceu novamente aos 42 minutos, mas Otávio fez milagre. Instantes depois, no entanto, Bruno Rodrigues tocou a mão na bola e o árbitro assinalou pênalti. Porém, após revisão no VAR, o lance foi anulado.

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Visão do Lance!

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Aos 42 minutos do segundo empo, o goleiro Otávio mostrou sua estrela mais uma vez. O camisa 81 defendeu chute frontal de de Bolasie, e o rebote de Jean Carlos.

Deu aula 🏅

Kaio Jorge, sem bigode, se destacou e participou dos dois gols da Raposa. No primeiro, cobrou o pênalti e abriu o placar na etapa inicial. No segundo tempo, participou da jogada do tento anotado por Sinisterra.

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Ficou abaixo 📉

O jovem Kaique Kenji, que se destacou há algumas partidas, não teve uma boa tarde no Mineirão. O atacante errou um gol dentro da área, com liberdade, no primeiro tempo, e errou passes importantes na etapa final.

Ei, juiz! 📣

Aos 12 minutos do segundo tempo, após um erro de passe na lateral que foi na direção de Artur Jorge, os jogadores da Chapecoense reclamaram que o português estava com a camisa da mesma cor de seus uniformes. Posteriormente, foi solicitado que o comandante celeste trocasse de uniforme.

Notas do Cruzeiro; Avalie os jogadores!

Notas da Chapecoense; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 CHAPECOENSE

Campeonato - 17ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Kaio Jorge, 27'/1°T (1-0); Sinisterra, 27'/2ºT (2-0); João Paulo, 36'/2ºT (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Kenji (CRU); Rafael Carvalheiro (CHA), Eduardo (CHA)

🟥 Cartões vermelhos: -

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues), Kenji (Christian) e Kaio Jorge (Neyser)

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Matias)

Anderson; Eduardo Doma (Vinicius, Jean Carlos), Bruno Leonardo, João Paulo, Everton (Marcos Vinícius), Bruno Pacheco; Vinicius Balieiro (Meritão), Carvalheira, Ênio; Marcinho (Garcez), Bolasie

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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