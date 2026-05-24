Cruzeiro leva susto no fim, mas vence a Chapecoense no Mineirão; dê suas notas
As equipes se enfrentaram pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.
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Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.
Cruzeiro leva susto no fim
Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o lance porque um jogador da Chape, em posição de impedimento, participou da jogada. A lei do ex quase apareceu novamente aos 42 minutos, mas Otávio fez milagre. Instantes depois, no entanto, Bruno Rodrigues tocou a mão na bola e o árbitro assinalou pênalti. Porém, após revisão no VAR, o lance foi anulado.
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Aos 42 minutos do segundo empo, o goleiro Otávio mostrou sua estrela mais uma vez. O camisa 81 defendeu chute frontal de de Bolasie, e o rebote de Jean Carlos.
Deu aula 🏅
Kaio Jorge, sem bigode, se destacou e participou dos dois gols da Raposa. No primeiro, cobrou o pênalti e abriu o placar na etapa inicial. No segundo tempo, participou da jogada do tento anotado por Sinisterra.
Ficou abaixo 📉
O jovem Kaique Kenji, que se destacou há algumas partidas, não teve uma boa tarde no Mineirão. O atacante errou um gol dentro da área, com liberdade, no primeiro tempo, e errou passes importantes na etapa final.
Ei, juiz! 📣
Aos 12 minutos do segundo tempo, após um erro de passe na lateral que foi na direção de Artur Jorge, os jogadores da Chapecoense reclamaram que o português estava com a camisa da mesma cor de seus uniformes. Posteriormente, foi solicitado que o comandante celeste trocasse de uniforme.
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✅ Ficha técnica
CRUZEIRO 🆚 CHAPECOENSE
Campeonato - 17ª Rodada
📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Kaio Jorge, 27'/1°T (1-0); Sinisterra, 27'/2ºT (2-0); João Paulo, 36'/2ºT (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Kenji (CRU); Rafael Carvalheiro (CHA), Eduardo (CHA)
🟥 Cartões vermelhos: -
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues), Kenji (Christian) e Kaio Jorge (Neyser)
CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Matias)
Anderson; Eduardo Doma (Vinicius, Jean Carlos), Bruno Leonardo, João Paulo, Everton (Marcos Vinícius), Bruno Pacheco; Vinicius Balieiro (Meritão), Carvalheira, Ênio; Marcinho (Garcez), Bolasie
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
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