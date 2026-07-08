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Atlético no mercado: Paulo Bracks abre o jogo sobre contratações

O CSO explicou a estratégia do clube na janela de transferências

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/07/2026 12:39
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Paulo Bracks CSO do Galo (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Paulo Bracks CSO do Galo (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
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As movimentações do Atlético na segunda janela de transferências serão pontuais. Em entrevista à Galo TV, o CSO do clube, Paulo Bracks, explicou a estratégia da diretoria para o período de negociações e indicou que o foco será manter a competitividade do elenco sem grandes investimentos.
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As movimentações do Atlético na segunda janela de transferências serão pontuais. Em entrevista à Galo TV, o CSO do clube, Paulo Bracks, explicou a estratégia da diretoria para o período de negociações e indicou que o foco será manter a competitividade do elenco sem grandes investimentos.

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    • Após uma primeira janela marcada por uma reformulação significativa, com sete reforços e cerca de 14 saídas, a tendência é que o clube faça poucos movimentos nesta metade da temporada. Além da situação financeira, Bracks destacou que o planejamento também passa pela valorização dos jogadores formados na base:

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    — A gente está na iminência de abrir a segunda janela. Abre dia 20 de julho e termina 11 de setembro. Na primeira janela nossa, a gente fez uma reformulação grande do elenco, para nós. Foram sete reforços e cerca de 14 saídas. Até porque a gente tem como projeto dar esse passo para a categoria de base, para os nossos crias, valorizar essa minutagem. A gente precisa de espaço no elenco para esses atletas jogarem. Esse ano estamos batendo 2 mil minutos (para a base) até essa parada. Precisa sempre planejar pensando na base — disse o dirigente.

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    • Apesar da postura mais cautelosa, Paulo Bracks garantiu que o Atlético pode anunciar reforços na janela. No entanto, o dirigente deixou claro que o clube buscará apenas jogadores que elevem o nível técnico do elenco, descartando contratações apenas para aumentar o número de opções.

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    — O Atlético não vai fazer investimento forte nessa janela. Não vai fazer investimento de compra. O que não significa que não vamos contratar e que não vamos manter uma folha alta, competitiva, dentro dos nossos objetivos. A gente vai ser pontual, já está sendo pontual. Além dessa premissa financeira, porque isso anda junto com o esportivo, a gente só vai trazer jogador que suba o nível do nosso elenco — afirmou.

    Na sequência, Bracks reforçou que a prioridade é preservar a qualidade do grupo e dar continuidade ao planejamento traçado pela diretoria.

    — Contratar por contratar a gente não vai fazer. É muito fácil contratar. A gente vai valorizar esse nível, essa qualidade, para poder não ter saídas não programadas. Manutenção do elenco, da comissão técnica e os reforços que ainda vão chegar — completou.

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    Bracks coletiva (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
    Bracks coletiva (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

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