Veja gols em Cruzeiro x Chapecoense: Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo marcam

O Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 1, no Mineirão, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Com jogo repleto de polêmicas, os gols da partida foram do Kaio Jorge, Siniestra e João Paulo para trazer os 3 pontos.

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Quando o cronometro marcava os 24 minutos da primeira etapa, Carvalheira derruba Matheus Pereira na área, e o árbitro marca a penalidade. O VAR analisou o lance e confirmou o pênalti.

O atacante cobra a penalidade com chute firme no meio do gol, sem chances para Anderson.

Veja o gol:

Aos 27 minutos da segunda etapa, Kaio Jorge toca na área para Christian, que manda rasteiro para Sinisterra. O atacante chuta rasteiro de primeira e sai para o abraço.

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Veja o segundo gol:

Na sequência, Pacheco cobra a falta com cruzamento na área, o zagueiro sobe sozinho e manda para o fundo do gol.

Veja o gol da Chapecoense:

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Como foi o jogo?

Texto de: Eduardo Statuti.

Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.

Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 1, no Mineirão, pelo o Campeonato Brasileiro. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o lance porque um jogador da Chape, em posição de impedimento, participou da jogada. A lei do ex quase apareceu novamente aos 42 minutos, mas Otávio fez milagre. Instantes depois, no entanto, Bruno Rodrigues tocou a mão na bola e o árbitro assinalou pênalti. Porém, após revisão no VAR, o lance foi anulado.

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✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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