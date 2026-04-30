A Copa do Nordeste conheceu, nesta quarta-feira, os oito clubes classificados para as quartas de final após uma rodada final intensa e decisiva na fase de grupos. Avançaram na competição Vitória, Ceará, ABC, Juazeirense, Confiança, Fortaleza, Sport e ASA, com definições que só aconteceram após o apito final dos dez jogos.

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O mata-mata já está desenhado e será disputado em jogo único, com mando de campo para os líderes de cada grupo. Os confrontos ficaram assim: Vitória x Ceará, ABC x Juazeirense, Confiança x Fortaleza e Sport x ASA. A vantagem de jogar em casa pode ser determinante em duelos que prometem muito equilíbrio.

Na fase de grupos, o Vitória terminou na liderança do Grupo A, com o ASA garantindo a segunda vaga. No Grupo B, o Confiança avançou em primeiro, seguido pela Juazeirense. Já no Grupo C, o Sport confirmou o favoritismo e fechou na ponta, sendo o único a se classificar antecipadamente, enquanto o Ceará ficou com a segunda colocação. No Grupo D, o equilíbrio foi total: ABC e Fortaleza somaram os mesmos 10 pontos, mas avançaram à frente do Retrô graças ao saldo de gols.

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A última rodada refletiu bem o nível competitivo da Copa do Nordeste, com partidas decisivas e placares que influenciaram diretamente na classificação.

Confira os resultados na Copa do Nordeste:

Juazeirense 1 x 1 ASA

CRB 3 x 1 Sousa

Botafogo-PB 1 x 1 Fluminense-PI

Confiança 2 x 2 Vitória

Piauí 1 x 1 Itabaiana

Fortaleza 2 x 0 Sport

Retrô 2 x 1 América-RN

ABC 4 x 1 Ferroviário

Maranhão 1 x 3 Ceará

Jacuipense 0 x 1 Imperatriz

Com os classificados definidos, a competição entra agora em sua fase mais aguardada. O formato eliminatório aumenta a pressão e reduz a margem de erro, o que deve elevar ainda mais o nível dos confrontos na briga pelo título regional.

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