Copa do Nordeste define classificados e confrontos das quartas de final
Rodada decisiva aconteceu nesta última quarta com jogos simultâneos
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A Copa do Nordeste conheceu, nesta quarta-feira, os oito clubes classificados para as quartas de final após uma rodada final intensa e decisiva na fase de grupos. Avançaram na competição Vitória, Ceará, ABC, Juazeirense, Confiança, Fortaleza, Sport e ASA, com definições que só aconteceram após o apito final dos dez jogos.
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O mata-mata já está desenhado e será disputado em jogo único, com mando de campo para os líderes de cada grupo. Os confrontos ficaram assim: Vitória x Ceará, ABC x Juazeirense, Confiança x Fortaleza e Sport x ASA. A vantagem de jogar em casa pode ser determinante em duelos que prometem muito equilíbrio.
Na fase de grupos, o Vitória terminou na liderança do Grupo A, com o ASA garantindo a segunda vaga. No Grupo B, o Confiança avançou em primeiro, seguido pela Juazeirense. Já no Grupo C, o Sport confirmou o favoritismo e fechou na ponta, sendo o único a se classificar antecipadamente, enquanto o Ceará ficou com a segunda colocação. No Grupo D, o equilíbrio foi total: ABC e Fortaleza somaram os mesmos 10 pontos, mas avançaram à frente do Retrô graças ao saldo de gols.
A última rodada refletiu bem o nível competitivo da Copa do Nordeste, com partidas decisivas e placares que influenciaram diretamente na classificação.
Confira os resultados na Copa do Nordeste:
- Juazeirense 1 x 1 ASA
- CRB 3 x 1 Sousa
- Botafogo-PB 1 x 1 Fluminense-PI
- Confiança 2 x 2 Vitória
- Piauí 1 x 1 Itabaiana
- Fortaleza 2 x 0 Sport
- Retrô 2 x 1 América-RN
- ABC 4 x 1 Ferroviário
- Maranhão 1 x 3 Ceará
- Jacuipense 0 x 1 Imperatriz
Com os classificados definidos, a competição entra agora em sua fase mais aguardada. O formato eliminatório aumenta a pressão e reduz a margem de erro, o que deve elevar ainda mais o nível dos confrontos na briga pelo título regional.
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