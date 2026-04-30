Thiago Mendes é absolvido pelo STJD após fala sobre arbitragem; Vasco é multado por atraso

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, nesta quinta-feira (30), absolver o volante do Vasco, Thiago Mendes, no caso envolvendo suas declarações sobre a arbitragem após a partida contra o Corinthians. O jogador havia criticado a atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, levantando questionamentos sobre possíveis influências da pressão da torcida durante o confronto.

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— O árbitro apitou bastante para o Corinthians, não sei se era a pressão da torcida contra ele. Infelizmente, é o futebol. Quando a pressão é grande para eles, eles apitam para o time da casa - disse o volante após a partida.

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Thiago Mendes foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva. Caso fosse punido, o atleta poderia pegar uma suspensão de até seis partidas. No entanto, a 3ª Comissão Disciplinar do STJD optou pela absolvição, entendendo que as declarações não configuraram infração passível de penalidade.

Thiago Mendes e Andrés Goméz (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco multado por atraso

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Apesar da absolvição do jogador, o Vasco não escapou de punição no mesmo julgamento. O clube carioca foi multado em R$ 3 mil com base no artigo 206 do CBJD, que prevê sanções para atraso no reinício das partidas. A decisão também foi tomada pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, que considerou comprovada a infração cometida pelo clube durante o confronto contra o Corinthians.

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