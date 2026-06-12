Conheça o Feira FC: o clube que nasceu no digital e vem ganhando espaço no futebol brasileiro Projeto baiano combina futebol profissional e estratégia digital para construir torcida em tempo real

Em um cenário em que clubes tradicionais disputam espaço e atenção nas redes sociais, um projeto surgido em Feira de Santana, na Bahia, tem chamado a atenção pela velocidade com que ganhou relevância no ambiente digital. Em menos de quatro meses de atividade, o Feira FC passou a figurar entre os clubes brasileiros com maior crescimento de audiência nas plataformas sociais.

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Fundado oficialmente em 2026, o clube tem uma origem incomum no futebol profissional: nasceu inspirado no universo dos videogames, mais especificamente no modo Master League, popular entre fãs de futebol virtual. A partir dessa referência, Marcus Rios idealizou a criação de um clube estruturado do zero, com elenco, identidade visual, torcida e participação em competições reais.

O que começou como uma ideia ligada ao entretenimento digital rapidamente evoluiu para um projeto de comunicação e engajamento com forte presença nas redes sociais. Em poucos meses, o Feira FC ultrapassou a marca de 500 mil seguidores, tornando-se um dos clubes mais seguidos da Bahia e alcançando posições de destaque entre equipes do Nordeste e do cenário nacional.

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Mais do que o crescimento numérico, o projeto se destaca pela forma como construiu sua base de seguidores: a partir da exposição contínua do processo de formação do clube.

Marcus Rios (Presidente do Feira Fc) e Neto Lima (idealizador do projeto e investidor) Foto: Reprodução

Construção pública e narrativa contínua

Diferentemente de modelos tradicionais, o Feira FC adotou uma estratégia de comunicação baseada na transparência e na documentação do seu desenvolvimento. Decisões administrativas, formação do elenco, bastidores e etapas de estruturação passaram a ser compartilhadas com o público.

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Essa abordagem transformou o acompanhamento do clube em uma espécie de narrativa contínua, na qual torcedores acompanham não apenas jogos e resultados, mas também o processo de construção institucional.

A inspiração na Master League aparece como elemento simbólico desse modelo, ao aproximar a experiência de montar um clube virtual da realidade do futebol profissional. O resultado é um formato híbrido, que combina esporte, entretenimento e conteúdo digital.

Comunicação como eixo do projeto

O crescimento do Feira FC também reflete uma tendência mais ampla no futebol contemporâneo: o uso da comunicação como parte estratégica da construção de identidade esportiva.

A atuação nas redes sociais, a produção de conteúdo recorrente e a aproximação com criadores digitais ajudaram o clube a ampliar seu alcance para além do público local. Nesse contexto, o engajamento passa a ser um dos principais ativos do projeto, ao lado da performance esportiva.

A presença de diferentes nomes ligados à gestão e ao elenco também contribui para a formação dessa identidade inicial. Entre eles estão Marcus Rios, idealizador do projeto; Neto Lima, responsável por parte da comunicação e aproximação com o público digital; e Mayara, que atua na estrutura organizacional do clube.

Dentro de campo, o elenco contou com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Thiago Galhardo, responsável pelo primeiro gol oficial da equipe, além de atletas como Lucaneta e Sidão, que agregaram experiência e visibilidade ao projeto.

Mosaico da Feira FC (Foto: ascom Feira Futebol Clube)

Influência digital e formação de comunidade

Outro elemento central do crescimento do Feira FC é a participação de influenciadores e criadores de conteúdo na ampliação do alcance do clube. Essa integração contribuiu para que o projeto ultrapassasse os limites regionais e alcançasse audiências em diferentes partes do país.

Com isso, o clube passou a ser acompanhado não apenas como uma equipe esportiva, mas também como um projeto de mídia em desenvolvimento. O torcedor, nesse contexto, ocupa um papel mais ativo, acompanhando etapas de construção e não apenas resultados finais.

Um modelo em observação no futebol brasileiro

O caso do Feira FC também tem sido observado como um exemplo de novas possibilidades de formação de torcida no futebol brasileiro. Em vez de depender exclusivamente de história, títulos ou tradição, o clube aposta na construção de vínculo por meio de narrativa, presença digital e participação constante do público.

Esse modelo, ainda em fase inicial, levanta discussões sobre o papel da comunicação e das redes sociais na consolidação de novos clubes em um ambiente esportivo cada vez mais conectado.

Um projeto em desenvolvimento

Com pouco tempo de existência, o Feira FC ainda está em fase de estruturação esportiva e institucional. Mesmo assim, já ocupa espaço relevante no debate sobre inovação no futebol brasileiro, especialmente no cruzamento entre esporte, entretenimento e cultura digital.

A trajetória do clube segue em desenvolvimento, acompanhada de perto por uma base crescente de seguidores que testemunham, em tempo real, a construção de uma equipe que busca se consolidar dentro e fora de campo.

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