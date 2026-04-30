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Marquinhos se recupera de lesão no joelho e volta a treinar com o elenco do Cruzeiro

O atleta estava desde 2025 fora de combate

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 30/04/2026
14:04
Marquinhos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraMarquinhos, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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Seis meses depois de romper o ligamento cruzado anterior (LCA), o atacante Marquinhos, do Cruzeiro, se recuperou da lesão e treinou normalmente com o restante do grupo nesta quinta-feira (30). Agora, a expectativa é que em breve ele se torne opção para o técnico Artur Jorge.

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– O Cruzeiro comunica que o atacante Marquinhos cumpriu todas as etapas de recuperação da lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2025, e está totalmente apto para as atividades ao lado do elenco principal do clube! Que seja um ótimo retorno, Marquinhos! – escreveu o time em nota divulgada nas redes sociais.

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Marquinhos rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em treinamento prévio para duelo contra o Palmeiras, em 24 de outubro de 2025. Além do problema, ele também teve uma lesão meniscal.

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Posteriormente, o atacante passou por cirurgia em 29 de outubro em processo conduzido pelos médicos do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Felipe Carvalho.

Marquinhos, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Marquinhos, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Marquinhos pelo Cruzeiro

Marquinhos jogou pela última vez em 5 de outubro de 2025, quando saiu do banco de reservas no empate em 1 a 1 contra o Sport, no Mineirão.

O atacante foi pedido de Fernando Diniz no início da última temporada, mas teve poucas chances com o treinador que foi demitido ainda em janeiro. Com Leonardo Jardim, passou a ter algumas oportunidades antes da lesão. Ao todo, Marquinhos soma 30 partidas pela Raposa, com um gol marcado e uma assistências.

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