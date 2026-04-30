Comissão de Ética recomenda expulsão de presidente do Conselho do São Paulo

A Comissão de ética do São Paulo se reuniu e recomendou o afastamento de Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo do clube. A informação foi antecipada pelo jornalista Ramoni Ártico e confirmada pelo Lance!.

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Harry Massis, presidente do São Paulo, protocolou na noite da última quinta-feira (23) um pedido de expulsão de Olten Ayres, que preside o Conselho Deliberativo do clube.

O pedido, como manda o protocolo, foi recebido pelo próprio Olten e foi encaminhado para a Comissão de Ética, que analisará a representação. Dependendo a interpretação, o presidente do Conselho terá direito de apresentar sua defesa e, em seguida, a eventual exclusão do quadro de associados será submetida à votação entre os conselheiros - como aconteceu recentemente em casos como de Mara Casares e Douglas, envolvidos no caso dos camarotes.

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(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Entenda o que motivou esta reação de Massis

O Lance! apurou que a movimentação não era esperada, mas foi motivada após algumas divergências entre Massis e Olten envolvendo uma reforma estatutária no clube. Em dezembro, ainda com Julio Casares na gestão, o ex-presidente pediu uma proposta de alteração no estatuto.

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A reportagem apurou que a reação da Comissão de Ética foi interpretada como surpresa. Dois pontos foram citados. O primeiro diz respeito a trazer o fim do quórum qualificado para a criação de uma SAF no São Paulo. Outra questão envolve separar a parte social do futebol no clube. Essas ideias precisam passar pela Comissão Legislativa, e a partir daí, são avaliadas e repassadas ao Conselho Deliberativo. Se as ideias são aprovadas, a votação passa a ser dos sócios.

No meio do processo, em 30 de março, Olten Ayres criou uma Comissão de Reforma Estatutária para discutir mudanças mais amplas no estatuto, com prazo até 15 de maio para apresentar propostas. Pelas regras, há um prazo de 30 dias para que a Comissão Legislativa se manifeste. Por isso, o parecer anterior acabou sendo desconsiderado.