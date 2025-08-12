Admar Lopes comenta sobre reforços no Vasco: ‘Acredito que essa semana teremos novidades’

O sorteio da Copa do Brasil 2025 definiu que o Vasco enfrentará o Botafogo nas quartas de final da competição. Em meio à preparação para o clássico, a diretoria cruz-maltina trabalha nos bastidores para reforçar o elenco.

continua após a publicidade

➡️ Vasco pretende enfrentar o Botafogo em São Januário na Copa do Brasil

Após o sorteio, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, confirmou que o clube está ativo no mercado e negocia tanto entradas quanto saídas de jogadores. Segundo ele, o foco principal é trazer peças para o setor defensivo e para o ataque, visando fortalecer o grupo para a sequência da temporada.

- Existem várias negociações em curso. Acredito que essa semana teremos novidades. Em relação aos nomes, quanto maior for o sigilo, melhor para o Vasco, mas acredito que vamos ser bem-sucedidos. Há negociações de entradas e saídas - declarou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil e a continuidade do Campeonato Brasileiro, o Vasco aposta no trabalho de bastidores para chegar fortalecido aos compromissos decisivos. A expectativa é de que as negociações avancem esta semana, garantindo ao técnico Fernando Diniz novas opções para a sequência da temporada

➡️ Diretor de Futebol do Vasco comenta a situação do zagueiro João Victor

Colombianos em negociação

O Vasco encaminhou a contratação do atacante Andrés Gómez, que atua no Rennes, da França. O colombiano chega por empréstimo ao Cruz-Maltino. A informaçao foi publicada primeiramente pelo "L'Equipe" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Andrés Gomez comemora gol marcado pela seleção da Colômbia (Foto: Reprodução / X)

Outro jogador com negociação em andamento é Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray e da seleção da Colômbia. O clube apresentou proposta de empréstimo com obrigação de compra atrelada a metas e mantém conversas para tentar avançar no acordo com os turcos.

Até o momento, o único reforço oficializado é o volante Thiago Mendes, que já disputou quatro partidas pelo Gigante da Colina, todas saindo do banco de reservas.