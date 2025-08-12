Após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025, o Diretor de Futebol do Vasco, Admar Lopes, comentou sobre os rumores de um possível pedido de transferência do zagueiro João Victor.

— Não houve pedido do João Victor para sair. Depois do jogo de domingo o time ainda não treinou, mas vamos conversar agora a tarde, mas até agora não houve nenhum pedido — revelou Admar Lopes.

Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025 (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

No último domingo (10), no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário, o zagueiro foi vaiado pela torcida durante os 90 minutos que esteve em campo. O técnico Fernando Diniz, ao ser questionado sobre o tema, saiu em defesa do jogador na coletiva pós-jogo.

— Obviamente que ele tem responsabilidade pela hostilidade do torcedor pelo que fez no passado e por rebater o torcedor. Ele sabe que cometeu esse erro, mas tem jogado muito bem e não pediu para sair. Ele pode sair? Pode sair. É tão bom jogador que vira e mexe tem procura pelo João Victor. Porque não foi ele que falou. É um jogador que quer, tem vontade de conquistar coisas pelo Vasco, quer se redimir jogando — disse Diniz.

O caminho do Vasco na Copa do Brasil

O sorteio da Copa do Brasil definiu que o Vasco vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final. Se avançar, o Gigante de Colina vai enfrentar Fluminense ou Bahia na semifinal. Em caso de classificação para a final, poderá encarar Corinthians, Athletico-PR, Atlético-MG ou Cruzeiro.

Calendário-base da Copa do Brasil 2025

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro