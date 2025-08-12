A Ponte Preta anunciou a contratação do técnico Marcelo Fernandes, que já comandou Santos, Corinthians e Guarani, para dirigir a equipe no restante do Campeonato Brasileiro da Série C. A chegada do treinador acontece em um momento de instabilidade, com a Macaca buscando se manter no G-8 e garantir vaga na fase decisiva da competição.

O último trabalho de Marcelo Fernandes foi justamente no Guarani, maior rival da Ponte Preta. Ele esteve à frente do Bugre até 25 de julho, em uma passagem que durou 87 dias. Nesse período, dirigiu o time em 11 partidas, somando quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, com aproveitamento de 48,5%.

Na carreira como treinador, foi auxiliar técnico do Santos entre 2011 e 2018, período em que também comandou a equipe principal interinamente. Em 2020, retornou ao clube para nova passagem como auxiliar. Marcelo também atuou como auxiliar na Portuguesa Santista e no Corinthians.

Marcelo Fernandes também acumula passagens pela base do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

À frente do Santos, como técnico principal, dirigiu a equipe em 62 partidas, conquistando o Campeonato Paulista de 2015. Como auxiliar, participou das conquistas dos Campeonatos Paulistas de 2011, 2012 e 2016, da Copa Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana de 2012.

No entanto, Marcelo Fernandes ficou marcado por comandar o Santos no rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. Na competição, sob seu comando, a equipe somou 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 15 jogos. O desempenho, apesar de razoável, não foi suficiente para evitar a queda.

Como jogador, Marcelo Fernandes teve passagens por Portuguesa Santista, Santos, Rio Branco-SP, Remo, Botafogo-SP, América de Natal, Atlético Mineiro, Criciúma, Joinville, Náutico, Portuguesa e ABC.

Último clube de Marcelo Fernandes foi o Guarani (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Momento da Ponte Preta

A Ponte Preta ocupa atualmente a 4ª colocação na Série C, com 27 pontos conquistados em 16 partidas. A equipe soma 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, tendo marcado 16 gols e sofrido 15, com saldo positivo de apenas um gol. Apesar de estar no G-8, a Macaca viu sua posição na tabela cair duas colocações recentemente, reflexo de uma sequência de resultados irregulares.

O retrospecto recente evidencia essa oscilação: nas últimas cinco rodadas, o time venceu uma, empatou uma e perdeu três, o que impede uma arrancada mais firme na competição. Com 56% de aproveitamento, a Ponte Preta precisa retomar a consistência para se manter entre os líderes e chegar à fase decisiva com boas chances de brigar pelo acesso.