Tironi analisa os duelos das quartas de final da Copa do Brasil

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira (12), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As partidas de ida e volta estão previstas para os dias 27 de agosto e 11 de setembro. O chaveamento até a grande final também foi estabelecido.

Para o colunista do Lance!, Eduardo Tironi, os grandes destaques do sorteio foram os clássicos regionais entre Atlético-MG e Cruzeiro, além do duelo carioca entre Vasco e Botafogo.

— Achei os confrontos incríveis, especialmente os regionais. A probabilidade de acontecerem dois clássicos específicos é muito baixa: apenas 2,86%, ou seja, uma vez a cada 35 sorteios. Entendo que o Corinthians parece ter se dado bem. Em tese, enfrenta o Athletico-PR, que considero o time mais fraco e que vem da Série B. Os outros confrontos estão bem abertos — analisou.

Confira o sorteio da Copa do Brasil:

Veja o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com os mandos de campo (Foto: Reprodução/CBF TV)

Eduardo Tironi também comentou sobre a situação do Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro e que, nas competições de mata-mata, tem apenas a Copa do Brasil pela frente, já que foi eliminado da Sul-Americana ao ficar em terceiro lugar na fase de grupos.

— No caso do Cruzeiro, a situação é um pouco complicada por também estar brigando pelo Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, foi o 'mais prejudicado'. Então, a Raposa terá que ir com força máxima em um clássico regional. O Botafogo é favorito contra o Vasco, mas tudo pode acontecer — analisou.

Corinthians, Bahia, Atlético-MG e Vasco decidirão em casa os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O colunista do Lance!, Eduardo Tironi, também comentou sobre a vantagem de contar com o apoio da torcida no jogo decisivo.

— A vantagem de jogar a segunda partida em casa é considerável, especialmente no caso do Corinthians. Para mim, foi o clube que se deu melhor: pegou, teoricamente, o adversário mais fraco e ainda vai decidir em casa, onde é muito forte — analisou.

Sobre favoritismo, Tironi destacou que o Cruzeiro deve ser o único clube a não ter a competição como prioridade.

— Todos os times vão com tudo, já que não têm chances no Brasileirão. Só o Cruzeiro, que ainda briga pelo título, pegou um adversário forte e acabou prejudicado. A luta dos outros, tirando o Corinthians — que está próximo da zona de rebaixamento, mas enfrentará, na teoria, o adversário mais fraco —, não será pelo título nacional. A prioridade será de Corinthians, Vasco e Atlético-MG — completou.