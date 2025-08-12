Em várias entrevistas, Mano Menezes prometeu que o Grêmio evoluiria consideravelmente após o período de treinamentos durante a pausa das competições para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Porém, até agora, não é o que se vê. Prova disso é que o Tricolor Gaúcho, que está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem a pior segunda campanha da competição desde a retomada.

Em seis jogos pelo Brasileirão desde então, o Grêmio conquistou apenas uma vitória, sobre o Fortaleza. Empatou um jogo, com o Vasco da Gama, e perdeu quatro, para Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e Sport. Isso representa aproveitamento de 22%.

Jogadores do Grêmio lamentam derrota para o Sport. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Apenas o Red Bull Bragantino, oitavo colocado, tem rendimento pior do que o Grêmio, no Brasileirão, neste período. Em sete jogos, um a mais em comparação com o Tricolor Gaúcho, o Massa Bruta teve uma vitória, um empate e cinco derrotas — aproveitamento de 19%.

Grêmio também teve eliminação recente na Copa Sul-Americana, mas Mano Menezes segue respaldado

Além disso, após a retomada das competições, em julho, o Grêmio foi eliminado da Copa Sul-Americana, nos playoffs, para o Alianza Lima-PER. Após derrota por 2 a 0 em Lima, no Peru, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 na Arena do Grêmio.

Apesar de tudo isso, Mano Menezes segue respaldado pela diretoria do Grêmio. Mesmo que o próprio treinador tenha reconhecido que foi otimista demais ao projetar grande evolução da equipe após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, e que tenha dito, após a derrota para o lanterna Sport, no último domingo (10, que 'tudo tem limite' — deixando claro que pedirá demissão caso o time não melhore no curto prazo.