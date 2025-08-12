O Fluminense acertou a contratação de mais um reforço para a temporada: o atacante Santiago Moreno. O colombiano, que era do Portland Timbers vai assinar com o Tricolor Carioca até 2029.

continua após a publicidade

Esta é a segunda contratação do Flu nesta janela. O meia-atacante Lucho Acosta foi anunciado na última semana e já integra o elenco, estando regularizado para disputar as oitavas de final da Sul-Americana, contra o América de Cali.

➡️ Premiação Sul-Americana: veja quanto vale a classificação dos clubes nas oitavas de final

Segundo informou o jornalista Victor Lessa, as partes já haviam chegado a um acordo sobre a forma de pagamento. O Tricolor atendeu ao valor pedido pelo Portland Timbers e reduziu as parcelas para encontrar um denominador comum com o time norte-americano.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense recebe oferta do Shakhtar Donestk por John Kennedy

O colombiano será o 11º estrangeiro do time, que conta com os compatriotas Serna e Fuentes, os argentinos Freytes, Acosta e Cano, os uruguaios Canobbio, Bernal e Lavega; o venezuelano Soteldo, e o paraguaio Lezcano. Segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro, cada clube pode inscrever até nove estrangeiros por súmula.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Carreira de Moreno

Santi Moreno nasceu em Santiago de Cali, na Colômbia, e atua principalmente pela ponta direita. Na carreira, foi revelado pelo América de Cali, onde disputou 57 partidas, marcou 11 gols e deu 7 assistências. Desde que chegou ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, entrou em campo 145 vezes, balançou as redes 22 vezes e contribuiu com 29 assistências.

continua após a publicidade

Alvo do Fluminense, Santiago Moreno em ação pelo Portland Timbers (Foto: Reprodução / Instagram)

Na atual temporada pelo time americano, são 22 jogos, 4 gols e 5 assistências, somando 1.706 minutos em campo pela MLS.

Em 2022, Santi Moreno foi convocado para Seleção da Colômbia e disputou duas partidas.