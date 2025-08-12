menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Diretor do Botafogo projeta duelo com o Vasco na Copa do Brasil: ‘Muito entusiasmo’

Glorioso celebra confronto sem viagem em meio a calendário recheado

Léo Coelho é o diretor de futebol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
12:27
  • Mais Notícias

O Botafogo irá enfrentar o Vasco na fase quartas de final da Copa do Brasil 2025, como definiu o sorteio desta terça-feira (12) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Após o evento no prédio da entidade, o diretor de futebol do Glorioso, Léo Coelho, em entrevista exclusiva ao Lance!, projetou o clássico valendo vaga na semifinal.

➡️ Sorteio Copa do Brasil 2025: confira os confrontos das quartas de final e chaveamento
➡️ Botafogo conhece caminho até possível final da Copa do Brasil; veja chaveamento

— A gente encara com muito entusiasmo. Obviamente que um clássico é um jogo que dá motivação, uma energia maior para os dois lados. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Vasco, mas chegamos de bons resultados. É manter essa sequência — disse Léo.

As duas partidas (ida e volta) têm como datas-base os dias 27 de agosto e 11 de setembro. Com os jogos no Rio, a SAF celebra menos uma viagem no calendário recheado do segundo semestre. O Botafogo jogará em Quito, no Equador, pela Libertadores, no próximo dia 21, e em Caxias do Sul, no dia 25 com o Juventude, pelo Brasileirão.

— Em termos de planejamento era importantíssimo que a gente não tivesse uma viagem ou, ao menos, uma viagem mais próxima. Isso privilegia nosso calendário e a logística para as três competições que disputamos — destacou o diretor de futebol Léo Coelho.

Nesta quinta-feira (14), o Botafogo vai para mais uma decisão. O Glorioso recebe a LDU no Nilton Santos, às 19h (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Libertadores. Léo Coelho, assim como o clássico, apontou dificuldade e importância em abrir boa vantagem em casa.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

— O Botafogo está muito bem preparado e focado para esse jogo. Vai ser difícil também, principalmente o jogo de volta, que é na altitude de Quito. Na nossa casa temos que nos impor e buscar fazer um resultado para chegar lá com boa vantagem. Algo que dê mais segurança na volta.

