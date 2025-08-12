Dirigente do Cruzeiro aponta vantagem de clássico na Copa do Brasil

O vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, comentou sobre o confronto com o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil. O dirigente esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para acompanhar o sorteio, na manhã desta terça-feira (12).

- A única vantagem que a gente tem neste confronto é que não tem viagem. Nós vamos jogar os dois jogos em Belo Horizonte. É um confronto importante. Todos os adversários nessa fase da Copa do Brasil são muito difíceis, e o Atlético-MG é um deles. Então, vão ser dois jogos muito importantes e desafiadores. A gente espera que o público mineiro aproveite esses dois jogos – afirmou Pedro Junio, em entrevista à “Itatiaia”.

De acordo com o sorteio, o primeiro clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil será disputado na Arena MRV, provavelmente dia 27 de agosto, já que o Cruzeiro tem jogos pelo Campeonato Brasileiro nos sábados 23, contra o Internacional, e 30, contra o São Paulo, ambos no Mineirão. A partida de volta, na semana do dia 11 de setembro, terá mando da Raposa e será disputada no Gigante da Pampulha.

Cruzeiro e Atlético-MG ficaram no 0 a 0, pelo Brasileirão, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

- Não tem uma fórmula mágica. São dois confrontos muito difíceis e competitivos. Não tem nenhuma vantagem jogar a primeira em casa ou fora. Vamos lotar nosso estádio no segundo jogo. Espero um confronto duro, difícil, mas espero classificar com o apoio da torcida – disse o dirigente do Cruzeiro.

Pedro Junio também comentou sobre a qualidade do Atlético-MG e pediu paz entre as duas torcidas:

- É um adversário que tem um elenco muito qualificado e um treinador muito competente. Vão ser jogos muito duros, e o mais importante é a paz entre os torcedores. Que vença o melhor dentro de campo e que, fora de campo, siga o companheirismo entre as duas torcidas – afirmou.

Se passar pelo rival, Cruzeiro enfrentará Corinthians ou Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil

Se passar pelo Atlético-MG, o Cruzeiro, maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), terá como adversário na semifinal o vencedor do confronto entre Corinthians e Athletico-PR. As datas previstas para a semifinal são 5 e 19 de outubro. A premiação pela participação nesta fase é de R$ 9,922 milhões.

Se chegar à final, o Cruzeiro enfrentará uma das quatro equipes que ficaram do outro lado do chaveamento: Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia. A decisão da Copa do Brasil 2025 está marcada para os dias 2 e 9 de novembro. O vice-campeão recebe R$ 33,075 milhões e o campeão ficará com R$ 77,175 milhões.