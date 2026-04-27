Futebol Nacional

Atacante do Bragantino exalta atuação de jogador do Palmeiras: 'Me assustei'

Goleiro Carlos Miguel foi o grande destaque da partida

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/04/2026
13:42
O Palmeiras venceu o Bragantino por 1 a 0 e chegou à décima vitória no Brasileirão (Foto: Rafael Moreira/Fotoarena/Folhapress)
O goleiro Carlos Miguel fez grandes defesas que garantiram que o Palmeiras não sofresse nenhum gol, na vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, no Estádio Cícero de Souza Marques. Em dois cabeçeios a queima-roupa, o paredão alviverde mostrou que está com o reflexo treinado, para fazer "milagres" no gol.

Lucas Barbosa, atacante do Bragantino que tentou ambas as finalizações de cabeça, demonstrou surpresa com a atuação de destaque de Carlos Miguel. Após a partida, o jogador elogiou o goleiro do Palmeiras e o colocou como o responsável por garantir a vitória.

 "Eu me assustei dele pegar essa bola. A primeira bola para mim era indefensável e ele pegou. Tanto que ele não consegue tirar a bola de cima do gol. A bola cai em cima do travessão. É a noite dele, é parabenizá-lo e reconhecer o que a equipe fez de bom. No meu ver a gente foi melhor que Palmeiras, então é procurar levar isso para o jogo contra River Plate."

Lucas Barbosa, atacante do RB Bragantino

Bragantino x Palmeiras

A vitória manteve o Palmeiras isolado no topo da tabela, com 32 pontos. O Bragantino, segue com 17 pontos, em nono lugar. O Verdão volta a entrar em campo na quarta-feira (29), quando enfrentará o Cerro Porteño, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Massa Bruta joga na quinta-feira (30), quando receberá o River Plate, pela terceira rodada da Sul-Americana.

O destaque do jogo

O goleiro Carlos Miguel foi essencial na vitória do Palmeiras fora de casa contra o Massa Bruta, principalmente pelas duas defesas cruciais que fez em cabeceios de Lucas Barbosa, um em cada tempo. Bem posicionado nas jogadas, ajudou o líder a se manter na ponta da tabela do Brasileirão.

Carlos Miguel realizando defesa durante Bragantino x Palmeiras (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

