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Raio-X dos atacantes do Brasileirão: os números por trás dos artilheiros do torneio

Disputa pela artilharia do torneio está em alta

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
11/06/2026 07:00
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Viveros, destaque do Brasileirão, está fora da Copa do Mundo (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Viveros é o artilheiro do Brasileirão (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
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O Campeonato Brasileiro entrou em pausa para a disputa da Copa do Mundo, mas os números das primeiras 18 rodadas ajudam a revelar quem produziu mais, quem aproveitou melhor as oportunidades e quem deixou a desejar diante do gol. Em um torneio frequentemente decidido nos detalhes, a análise das finalizações mostra que nem sempre o atacante que mais chuta é o que mais marca.

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    • Entre os jogadores com pelo menos 20 finalizações, ninguém arriscou tanto quanto Andrés Gómez. O atacante do Vasco acumulou 58 chutes em 16 partidas, média de 3,6 por jogo. O volume impressiona e o coloca na liderança do quesito, à frente de Kevin Viveros, do Athletico-PR, que soma 47 tentativas em 17 partidas, e de Lucas Barbosa, do Red Bull Bragantino, com 44 em 16 jogos.

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    A lista dos que mais finalizam também reúne nomes que aparecem entre os principais goleadores do campeonato. Neymar, por exemplo, figura na quarta posição do ranking de chutes por partida, com média de 2,6. Em apenas oito jogos, acumulou 21 finalizações. Já Giorgian de Arrascaeta aparece logo atrás, com média de 2,6. O uruguaio transformou essa produção em gols e ocupa lugar de destaque entre os artilheiros da competição.

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    Quando o recorte muda para a precisão, Kevin Viveros assume o protagonismo. O atacante do Athletico-PR é o jogador que mais acerta o alvo proporcionalmente, com média de 1,6 finalização certa por partida. Das 47 tentativas, 28 foram na direção do gol. O dado ajuda a explicar sua liderança na artilharia do Brasileirão, com 11 gols até aqui. Quanto mais vezes um jogador obriga o goleiro a trabalhar, maiores são suas chances de balançar as redes.

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    John Kennedy também chama atenção nesse quesito. O atacante do Fluminense coloca, em média, 1,5 chute por jogo no alvo. Renê Sousa, do Vitória, aparece logo atrás, seguido por Gonzalo Plata e Carlos Vinícius. Entre eles, Carlos Vinícius destaca-se por combinar precisão e eficiência. Foram 19 finalizações certas em 17 partidas, desempenho que ajudou o centroavante gremista a alcançar nove gols no campeonato.

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    Se a pergunta for quem precisa de menos oportunidades para marcar, a resposta aponta para um nome improvável. Luciano Juba lidera o ranking de eficiência. O jogador do Bahia precisou de apenas 21 finalizações para marcar sete gols. Na prática, balançou as redes uma vez a cada três chutes.

    Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
    Pedro comemora gol do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Logo atrás aparece Pedro. O atacante do Flamengo precisou de 33 finalizações para marcar dez vezes, média de apenas 3,3 chutes por gol. Entre os principais artilheiros da competição, ninguém alia volume e aproveitamento de forma tão consistente. Enquanto outros atacantes dependem de uma sequência maior de oportunidades, Pedro transforma uma parcela significativa das chances em gols.

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    Carlos Vinícius surge novamente entre os destaques. Seus nove gols foram construídos com apenas 34 finalizações. O índice de 3,7 chutes para marcar o coloca entre os atacantes mais letais do Brasileirão. Danilo Santos, do Botafogo, e Gabriel Barbosa, do Santos, completam a lista dos mais eficientes, ambos com sete gols anotados.

    Os números ganham ainda mais relevância quando comparados à tabela de artilharia. Pedro, Carlos Vinícius, Arrascaeta, Gabigol e Viveros aparecem simultaneamente entre os goleadores e entre os líderes de alguma estatística de finalização. Em comum, todos conseguem unir frequência de tentativas, capacidade de acertar o alvo e aproveitamento acima da média.

    No extremo oposto estão os jogadores que mais desperdiçam oportunidades. Lucas Ronier, do Coritiba, precisou de 31 chutes para marcar seu único gol. Yuri Alberto aparece logo atrás com 29 finalizações para balançar as redes uma vez. Francis Amuzu, Claudio Spinelli e Hulk completam a lista dos atacantes que menos converteram as oportunidades criadas.

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    Há ainda casos mais curiosos. Henry Mosquera, do Red Bull Bragantino, já finalizou 33 vezes e segue sem marcar. Johan Rojas, do Vasco, soma 32 tentativas sem gols. Vitinho, do Botafogo, aparece com 30, enquanto Alesson, do Mirassol, acumula 28. Renan Lodi fecha a relação com 24 chutes e nenhum gol marcado.

    Jogadores com mais finalizações por jogo

      1.
    1. Andrés Gómez (Vasco): 3.63 chutes/jogo (58 chutes / 16 partidas)
      2. 2.
    2. Kevin Viveros (Athletico-PR): 2.76 chutes/jogo (47 chutes / 17 partidas)
      3. 3.
    3. Lucas Barbosa (Red Bull Bragantino): 2.75 chutes/jogo (44 chutes / 16 partidas)
      4. 4.
    4. Neymar (Santos): 2.63 chutes/jogo (21 chutes / 8 partidas)
      5. 5.
    5. Giorgian de Arrascaeta (Flamengo): 2.60 chutes/jogo (26 chutes / 10 partidas)

    Jogadores com mais finalizações no gol por jogo

      1.
    1. Kevin Viveros (Athletico-PR): 1.65 no gol/jogo (28 no alvo / 17 partidas)
      2. 2.
    2. John Kennedy (Fluminense): 1.53 no gol/jogo (26 no alvo / 17 partidas)
      3. 3.
    3. Renê Sousa (Vitória): 1.40 no gol/jogo (14 no alvo / 10 partidas)
      4. 4.
    4. Gonzalo Plata (Flamengo): 1.20 no gol/jogo (12 no alvo / 10 partidas)
      5. 5.
    5. Carlos Vinícius (Grêmio): 1.12 no gol/jogo (19 no alvo / 17 partidas)

    Jogadores com menos finalizações para marcar:

      1.
    1. Luciano Juba (Bahia): 3.00 chutes para marcar (21 chutes / 7 gols)
      2. 2.
    2. Pedro Flamengo: 3.30 chutes para marcar (33 chutes / 10 gols)
      3. 3.
    3. Carlos Vinícius (Grêmio): 3.78 chutes para marcar (34 chutes / 9 gols)
      4. 4.
    4. Danilo Santos (Botafogo): 4.00 chutes para marcar (28 chutes / 7 gols)
      5. 5.
    5. Gabriel Barbosa (Santos): 4.14 chutes para marcar (29 chutes / 7 gols)

    Jogadores com mais finalizações por jogo

      1.
    1. Kevin Serna (Fluminense): 1.17 chutes/jogo (21 chutes / 18 partidas)
      2. 2.
    2. Christian (Cruzeiro): 1.24 chutes/jogo (21 chutes / 17 partidas)
      3. 3.
    3. Hércules (Fluminense): 1.25 chutes/jogo (20 chutes / 16 partidas)
      4. 4.
    4. Willian José (Bahia): 1.25 chutes/jogo (20 chutes / 16 partidas)
      5. 5.
    5. Matheuzinho (Corinthians): 1.38 chutes/jogo (22 chutes / 16 partidas)

    Jogadores com mais finalizações no gol por jogo

      1.
    1. Kevin Serna (Fluminense): 0.33 no gol/jogo (6 no alvo / 18 partidas)
      2. 2.
    2. Álvaro Barreal (Santos): 0.33 no gol/jogo (5 no alvo / 15 partidas)
      3. 3.
    3. Renan Lodi (Atlético-MG): 0.35 no gol/jogo (6 no alvo / 17 partidas)
      4. 4.
    4. Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino): 0.38 no gol/jogo (6 no alvo / 16 partidas)
      5. 5.
    5. Hércules (Fluminense): 0.44 no gol/jogo (7 no alvo / 16 partidas)

    Jogadores com mais finalizações para marcar (com ao menos um gol)

      1.
    1. Lucas Ronier (Coritiba): 31.00 chutes para marcar (31 chutes / 1 gol)
      2. 2.
    2. Yuri Alberto (Corinthians): 29.00 chutes para marcar (29 chutes / 1 gol)
      3. 3.
    3. Francis Amuzu (Grêmio): 28.00 chutes para marcar (28 chutes / 1 gol)
      4. 4.
    4. Claudio Spinelli (Vasco): 27.00 chutes para marcar (27 chutes / 1 gol)
      5. 5.
    5. Hulk (Ainda no Atlético-MG): 25.00 chutes para marcar (25 chutes / 1 gol)
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