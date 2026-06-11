Destaque, lesões e esquecidos: O desempenho dos emprestados do Atlético Atletas cedidos pelo Galo vivem momentos distintos na temporada

Para temporada de 2026, como parte do planejamento, o Atlético optou por emprestar parte de seus jogadores com dois objetivos: reduzir a folha salarial e proporcionar mais minutos em campo àqueles que não vinham recebendo tantas oportunidades no elenco principal. Ao todo, oito atletas foram cedidos a outras equipes. Confira como foi o desempenho de cada um deles durante o primeiro semestre em seus respectivos clubes.

Para temporada de 2026, como parte do planejamento, o Atlético optou por emprestar parte de seus jogadores com dois objetivos: reduzir a folha salarial e proporcionar mais minutos em campo àqueles que não vinham recebendo tantas oportunidades no elenco principal. Ao todo, oito atletas foram cedidos a outras equipes. Confira como foi o desempenho de cada um deles durante o primeiro semestre em seus respectivos clubes.

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Robert Santos

Robert foi emprestado ao Chapecoense para a temporada de 2026, mas teve sua trajetória interrompida logo nos primeiros meses do ano. O atacante disputou apenas seis partidas pelo Campeonato Catarinense antes de sofrer uma grave lesão no fim de fevereiro.

O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, uma das lesões mais sérias do futebol, e dificilmente voltará a atuar ainda nesta temporada. Robert segue emprestado à Chapecoense até o fim de 2026, enquanto seu vínculo com o Atlético é válido até o término de 2027.

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Rômulo

Rômulo foi emprestado ao Sporting ainda na metade de 2025, para a disputa da temporada 2025/26. No entanto, sua passagem pelo futebol europeu teve pouco destaque. O zagueiro disputou apenas duas partidas pela equipe principal do clube português e passou a maior parte do período atuando pelo time B.

Diante da baixa utilização, o Sporting optou por não exercer a opção de compra fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual). Com isso, o defensor retornou ao Atlético e tem futuro indefinido no clube para a sequência da temporada.

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Paulo Vitor

Emprestado ao Avaí até o fim da temporada, o volante teve um primeiro semestre positivo pela equipe catarinense. O jogador se firmou como uma peça importante do time e contribuiu diretamente para a conquista da Copa Sul-Sudeste.

Ao longo de 2026, ele já entrou em campo em 24 partidas, consolidando-se entre os atletas mais utilizados do elenco. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2027.

Paulo vitor avai (Reprodução instagram jogador)

Fausto Vera

Após perder espaço no Atlético na reta final da última temporada, o jogador foi emprestado ao River Plate até o fim de 2026. Na equipe argentina, ele rapidamente conquistou a condição de titular e se tornou uma peça importante no esquema da equipe.

Até o momento, o atleta já soma 20 partidas disputadas na temporada, demonstrando regularidade e ganhando a sequência que não vinha encontrando no Galo. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

Fausto vera River (Reprodução instagram jogador)

Gabriel Menino

Assim como outros atletas do elenco, Menino perdeu espaço no Atlético na reta final da última temporada e acabou sendo emprestado ao Santos até o fim de 2026. No clube paulista, o volante alternou entre a condição de titular e reserva ao longo do primeiro semestre.

Até o momento, Menino disputou 15 partidas na temporada pelo Peixe. No entanto, o jogador está afastado dos gramados há cerca de um mês devido a uma lesão na coxa e segue em processo de recuperação. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

Gabriel Menino pelo Santos (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Junior Santos

Muito criticado pela torcida do Atlético por atuações abaixo das expectativas e por nunca conseguir se firmar no time, o atacante retornou ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2026. A passagem pelo clube carioca tem sido marcada por oscilações, com o jogador alternando entre a condição de titular e reserva ao longo da temporada.

No primeiro semestre, ele disputou 14 partidas pelo Botafogo. Atualmente, o atacante também está em recuperação de uma lesão, mas já se encontra na fase final do tratamento e deve retornar aos gramados logo após a Copa. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

Junior Santos pelo Botafogo (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Cadu

Com poucas oportunidades na equipe principal do Atlético, o jovem atacante foi emprestado ao Goiás para a disputa da temporada de 2026. No clube goiano, ele ainda não conseguiu se firmar entre os titulares, mas tem sido utilizado com frequência ao longo das partidas, principalmente entrando no segundo tempo.

Até o momento, o atacante soma 16 jogos pelo Esmeraldino na temporada, ganhando experiência e minutagem em uma equipe profissional. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2027.

Cadu pelo Goiás (Reprodução instagram jogador)

João Marcelo

Sem receber muitas oportunidades no Atlético, o jogador foi emprestado ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e dificilmente voltará a vestir a camisa alvinegra. O contrato de empréstimo prevê uma cláusula de obrigação de compra em caso de cumprimento de metas estabelecidas entre os clubes.

Até o momento, o atleta disputou nove partidas pela equipe dos Emirados. Apesar da baixa minutagem neste início de passagem, a tendência é que sua permanência no futebol árabe seja definitiva caso as condições previstas em contrato sejam alcançadas.

João Marcelo Atlético (Reprodução instagram jogador)

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