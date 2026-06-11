logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Destaque, lesões e esquecidos: O desempenho dos emprestados do Atlético

Atletas cedidos pelo Galo vivem momentos distintos na temporada

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/06/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Emprestados do Atlético (Reprodução Instagram jogadores)
Emprestados do Atlético (Reprodução Instagram jogadores)
Ver Resumo da matéria por IA
Para temporada de 2026, como parte do planejamento, o Atlético optou por emprestar parte de seus jogadores com dois objetivos: reduzir a folha salarial e proporcionar mais minutos em campo àqueles que não vinham recebendo tantas oportunidades no elenco principal. Ao todo, oito atletas foram cedidos a outras equipes. Confira como foi o desempenho de cada um deles durante o primeiro semestre em seus respectivos clubes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Para temporada de 2026, como parte do planejamento, o Atlético optou por emprestar parte de seus jogadores com dois objetivos: reduzir a folha salarial e proporcionar mais minutos em campo àqueles que não vinham recebendo tantas oportunidades no elenco principal. Ao todo, oito atletas foram cedidos a outras equipes. Confira como foi o desempenho de cada um deles durante o primeiro semestre em seus respectivos clubes.

continua após a publicidade
  • Domínguez x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Domínguez não repetiu nenhuma escalação no Atlético: veja jogadores mais utilizados

    Atlético Mineiro
    Há 2 dias
  • Alan Minda em Equador x Guatemala (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Atlético-MG ressalta convocados e preparação para a Copa: ‘Melhor forma’

    Atlético Mineiro
    Há 2 dias
  • Pedro Daniel, Eduardo Domínguez e Guilherme Alves (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

    ⁠Do CEO ao treinador: primeiro semestre é marcado por renovações nos ‘comandos’ do Atlético

    Atlético Mineiro
    Há 3 dias

    • ➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

    Robert Santos

    Robert foi emprestado ao Chapecoense para a temporada de 2026, mas teve sua trajetória interrompida logo nos primeiros meses do ano. O atacante disputou apenas seis partidas pelo Campeonato Catarinense antes de sofrer uma grave lesão no fim de fevereiro.

    O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, uma das lesões mais sérias do futebol, e dificilmente voltará a atuar ainda nesta temporada. Robert segue emprestado à Chapecoense até o fim de 2026, enquanto seu vínculo com o Atlético é válido até o término de 2027.

    continua após a publicidade
    Robert Santos chape Paulo vitor avai (Reprodução instagram jogador)

    Rômulo

    Rômulo foi emprestado ao Sporting ainda na metade de 2025, para a disputa da temporada 2025/26. No entanto, sua passagem pelo futebol europeu teve pouco destaque. O zagueiro disputou apenas duas partidas pela equipe principal do clube português e passou a maior parte do período atuando pelo time B.

    Diante da baixa utilização, o Sporting optou por não exercer a opção de compra fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual). Com isso, o defensor retornou ao Atlético e tem futuro indefinido no clube para a sequência da temporada.

    continua após a publicidade
    Rômulo em treinamento pelo Sporting (Reprodução Instagram jogador)

    Paulo Vitor

    Emprestado ao Avaí até o fim da temporada, o volante teve um primeiro semestre positivo pela equipe catarinense. O jogador se firmou como uma peça importante do time e contribuiu diretamente para a conquista da Copa Sul-Sudeste.

    Ao longo de 2026, ele já entrou em campo em 24 partidas, consolidando-se entre os atletas mais utilizados do elenco. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2027.

    Paulo vitor avai (Reprodução instagram jogador)
    Paulo vitor avai (Reprodução instagram jogador)

    Fausto Vera

    Após perder espaço no Atlético na reta final da última temporada, o jogador foi emprestado ao River Plate até o fim de 2026. Na equipe argentina, ele rapidamente conquistou a condição de titular e se tornou uma peça importante no esquema da equipe.

    Até o momento, o atleta já soma 20 partidas disputadas na temporada, demonstrando regularidade e ganhando a sequência que não vinha encontrando no Galo. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

    Fausto vera river (Rperodução instagram jogador)
    Fausto vera River (Reprodução instagram jogador)

    Gabriel Menino

    Assim como outros atletas do elenco, Menino perdeu espaço no Atlético na reta final da última temporada e acabou sendo emprestado ao Santos até o fim de 2026. No clube paulista, o volante alternou entre a condição de titular e reserva ao longo do primeiro semestre.

    Até o momento, Menino disputou 15 partidas na temporada pelo Peixe. No entanto, o jogador está afastado dos gramados há cerca de um mês devido a uma lesão na coxa e segue em processo de recuperação. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

    Gabriel Menino Santos
    Gabriel Menino pelo Santos (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

    Junior Santos

    Muito criticado pela torcida do Atlético por atuações abaixo das expectativas e por nunca conseguir se firmar no time, o atacante retornou ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2026. A passagem pelo clube carioca tem sido marcada por oscilações, com o jogador alternando entre a condição de titular e reserva ao longo da temporada.

    No primeiro semestre, ele disputou 14 partidas pelo Botafogo. Atualmente, o atacante também está em recuperação de uma lesão, mas já se encontra na fase final do tratamento e deve retornar aos gramados logo após a Copa. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

    Junior Santos em Botafogo x Racing
    Junior Santos pelo Botafogo (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

    Cadu

    Com poucas oportunidades na equipe principal do Atlético, o jovem atacante foi emprestado ao Goiás para a disputa da temporada de 2026. No clube goiano, ele ainda não conseguiu se firmar entre os titulares, mas tem sido utilizado com frequência ao longo das partidas, principalmente entrando no segundo tempo.

    Até o momento, o atacante soma 16 jogos pelo Esmeraldino na temporada, ganhando experiência e minutagem em uma equipe profissional. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2027.

    Cadu pelo Goiás (Reprodução instagram jogador)
    Cadu pelo Goiás (Reprodução instagram jogador)

    João Marcelo

    Sem receber muitas oportunidades no Atlético, o jogador foi emprestado ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e dificilmente voltará a vestir a camisa alvinegra. O contrato de empréstimo prevê uma cláusula de obrigação de compra em caso de cumprimento de metas estabelecidas entre os clubes.

    Até o momento, o atleta disputou nove partidas pela equipe dos Emirados. Apesar da baixa minutagem neste início de passagem, a tendência é que sua permanência no futebol árabe seja definitiva caso as condições previstas em contrato sejam alcançadas.

    João Marcelo Atlético (Reprodução instagram jogador)
    João Marcelo Atlético (Reprodução instagram jogador)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Flamengo x Olimpia - Sampaoli e Bruno Henrique
    Futebol InternacionalEx-Flamengo e Atlético é anunciado em time argentinoHá 10 horas
    Instituto Galo 5 anos (reprodução Instituto Galo)
    Atlético MineiroMaior projeto social do futebol da América, Instituto Galo celebra cinco anos e 800 mil impactadosHá 19 horas
    Barba e Bernard (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
    Atlético MineiroBernard revela que recebeu propostas de clubes brasileiros antes de voltar ao Atlético-MGHá 1 dia
    Bremer no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)
    Atlético MineiroEx-técnico da base conta bastidores da ascensão de Bremer no Atlético-MG: 'Encantou Roger Machado'Há 1 dia
    Domínguez x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético MineiroDomínguez não repetiu nenhuma escalação no Atlético: veja jogadores mais utilizadosHá 2 dias
    Alan Minda em Equador x Guatemala (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Atlético MineiroAtlético-MG ressalta convocados e preparação para a Copa: 'Melhor forma'Há 2 dias

    Mais LANCE!

    Pedro Daniel, Eduardo Domínguez e Guilherme Alves (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
    ⁠Do CEO ao treinador: primeiro semestre é marcado por renovações nos 'comandos' do Atlético
    Iván Román marca Cristiano Ronaldo (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Zagueiro do Atlético marca Cristiano Ronaldo, se envolve em confusão e acaba expulso em amistoso
    Preciado treinamento Atlético ( Paulo Henrique França / Atlético)
    Atlético receberá mais de R$ 100 mil por dia da Fifa durante a Copa do Mundo; entenda
    Balanço contratações Atlético (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
    Contratações do Atlético dividem cenário entre protagonismo e expectativa: veja balanço do semestre
    Atlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético supera R$ 10 milhões em premiações na temporada 2026; veja os números
    Guilherme Pires assinatura contrato (reprodução Instagram Guilherme Pires)
    Atlético assina contrato com promessa da base e fixa multa em R$ 350 milhões
    Atlético cumpre objetivos semestrais, mas equilíbrio ainda é desafio
    Éverson comemora contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Éverson supera goleiros da elite europeia e lidera estatística mundial: confira
    Atlético x Mirassol jogadores comemoram gol (Foto: Luan Martins/Agencia F8/Folhapress)
    O primeiro semestre do Atlético em números: confira as estatísticas
    Vitória x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações
    Atlético brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Libertadores e rebaixamento: Veja as chances do Atlético após o primeiro semestre
    Convocados Atlético Copa de 2026 (reprodução Atlético)
    Atlético-MG tem número recorde de convocados: relembre os 'atleticanos' em Copas
    Zagueiro Léo Duarte (reprodução instagram jogador)
    Novo reforço do Atlético recebe elogios de ex-técnico em mensagem de despedida: 'Verdadeiro líder'