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Botafogo encaminha acordo para intertemporada na Rússia com amistosos

Glorioso deve enfrentar Dynamo Moscou e CSKA

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 14:10
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Franclim Carvalho com o elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Franclim Carvalho com o elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em recesso durante a pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo encaminhou uma programação diferente para a intertemporada visando o calendário do segundo semestre. A SAF negocia um período de amistosos na Rússia contra times tradicionais do país e deve passar dez dias no Leste Europeu.

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    • A expectativa é que elenco e comissão técnica fiquem em excursão por dez dias no início do mês de julho. O Glorioso tem reapresentação marcada no CT Lonier para o dia 22 de junho, uma segunda-feira.

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    A negociação está em fase avançada, já na troca de documentos e contratos. A ideia é série de treinos e amistosos contra Dynamo Moscou e CSKA. O Botafogo foi convidado pelos patrocinadores locais, que ainda estudam a possibilidade de um clube da Sérvia.

    Botafogo soma 22 pontos no Brasileirão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)
    Botafogo soma 22 pontos no Brasileirão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

    Botafogo de férias

    O elenco do Botafogo, comandado por Franclim Carvalho, foi liberado após a partida do dia 30 de maio, na derrota por 2 a 1 para o Bahia pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serão, ao todo, três semanas de férias.

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    Classificado para as oitavas de final como líder geral da Copa Sul-Americana, o Botafogo vê o cenário de urgência para melhorar a campanha no Brasileirão. Com um jogo a menos, este contra o Vitória, o Alvinegro soma 22 pontos e ocupa a 12ª colocação.

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