menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Flaco López marca e garante vitória do líder Palmeiras sobre o RB Bragantino; dê suas notas

Verdão vence mais uma no Brasileirão e pode aumentar distância na ponta da tabela ao final da rodada

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 26/04/2026
20:30
Foto: Vitor Vidal/Agencia F8/Folhapress
  • Matéria
  • Mais Notícias

O líder está voando e venceu mais uma no Brasileirão. O Palmeiras bateu o RB Bragantino por 1 a 0, na noite deste domingo (26), em Bragança Paulista, pela 13ª rodada da competição. O único gol da partida foi marcado por Flaco López, ainda no primeiro tempo, que pode fazer o Verdão abrir mais de seis pontos de vantagem na liderança ao final do dia, dependendo de outros resultados.

continua após a publicidade

O Palmeiras chegou a 32 pontos e se mantém na liderança isolada da competição. O RB Bragantino, por sua vez, perde a chance de encostar no G4, fica na nona posição, com 17 pontos. O Verdão volta a entrar em campo na quarta-feira (29), quando enfrentará o Cerro Porteño, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Massa Bruta volta a campo na quinta-feira (30), quando receberá o River Plate pela terceira rodada da Sul-Americana.

RB Bragantino x Palmeiras: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O início da partida foi bem equilibrado e quem levou perigo pela primeira vez foi o Massa Bruta, que obrigou o goleiro Carlos Miguel a fazer uma ótima defesa para manter o duelo empatado. Com o equilíbrio na posse de bola, o Palmeiras tentava ser efetivo nas finalizações, e foi então que o marcador saiu do zero aos 20 minutos, quando Andreas Pereira encontrou a ligação direta em busca de Ramón Sosa na ponta direita do ataque. O paraguaio dominou e conseguiu dar assistência para Flaco López afundar a rede e colocar o Verdão na frente.

continua após a publicidade

Segundo tempo

No início do segundo tempo, novamente Carlos Miguel entrou em ação para garantir que o Verdão se mantivesse à frente do placar. Novo cabeceio de Lucas Barbosa e nova defesaça do gigante palmeirense. Na metade da etapa complementar, os treinadores fizeram algumas mudanças, mas o Palmeiras soube administrar bem o resultado e o meio-campo. Quando o time da casa chegava ao ataque, o goleiro estava atento para interceptar a jogada, como aconteceu no último minuto em tentativa de Gustavo Marques.

(Foto: Vitor Vidal/Agencia F8/Folhapress)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O artilheiro Flaco López desencantou no Brasileirão. O argentino não marcava desde o dia 15 de abril na competição, mas foi essencial no ataque alviverde. Apesar de não ter tido inúmeras chances, quando a bola parou em seu pé, foi eficiente e mostrou que disputa fortemente uma chance na Seleção Argentina na Copa do Mundo. Garantiu os três pontos do Palmeiras em mais uma rodada.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

O goleiro Carlos Miguel foi essencial nesta partida fora de casa contra o Massa Bruta, principalmente pelas duas defesas cruciais que fez em cabeceios de Lucas Barbosa, um em cada tempo. Bem posicionado nas jogadas, ajudou o líder a se manter distante na ponta da tabela do Brasileirão.

Ficou abaixo 📉

O gol de Flaco López, apesar da boa e rápida jogada do ataque alviverde, também contou com uma falha defensiva do RB Bragantino. Dois jogadores tentaram acompanhar Sosa, que cruzou para a área enquanto aparecia um terceiro marcador, mas nenhum deles conseguiu interceptar Flaco López que, livre, chegou finalizando.

Notas do RB Bragantino; Avalie os jogadores!

Notas do Palmeiras; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

RB BRAGANTINO 🆚 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro - 13ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
🥅 Gols: Flaco López, 20'/1°T (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Juninho Capixaba (RBB); Gustavo Gómez, Giay e Felipe Anderson (PAL)
🟥 Cartões vermelhos: -

RB BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Thiago Volpi, Andrés Hurtado (Gustavinho), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Ignacio Sosa), Matheus Fernandes (Vinicinho) e Lucas Barbosa; Isidro Pitta, Eduardo Sasha (Rodriguinho) e Henry Mosquera (Herrera).

PALMEIRAS (Técnico: João Martins - Abel Ferreira suspenso)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Felipe Anderson) e Arias (Khellven); Sosa (Emiliano Martínez) e Flaco López (Mauricio).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: João Vitor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias